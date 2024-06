"Spolužáci" se Zelenským i osamělý Zeman na summitu. Co Čaputová odkrývá v nové knize

Dceřiny vážné zdravotní problémy

Zuzana Čaputová v knize hovoří o zřejmě nejtěžších chvílích svého života, a sice o dnech před její inaugurací v roce 2019. Bývalá prezidentka poprvé veřejně promluvila o tom, že pouhý týden předtím, než se ujala funkce, lékaři její mladší dceři, tehdy patnáctileté Emmě, zjistili nádor na mozku. V knize přiznává, že dokonce zvažovala, že do úřadu nenastoupí, aby byla dceři nablízku.

"Byla jsem připravena, že nesložím prezidentský slib a budu s ní, když to bude potřeba. Vůbec jsem netušila, co se bude dít. Čekala mě jedna obrovská změna a do toho přišlo týden předtím něco úplně jiného," říká v rozhovoru s Taberym.

Emmu od té chvíle čekaly pravidelné kontroly, hospitalizace nebyla nutná. Po dvou letech přišly pozitivnější zprávy, když vyšetření ukázalo, že tumor se sice nezmenšil, ale ani dál nerostl či se jinak nezměnil.