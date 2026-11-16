Zůstali tu pohrobci SSSR. V Pobaltí se stalo to, před čím varovaly tajné služby

Estonsko v neděli oznámilo, že za sobotní pokus o zapálení budovy podniku Threod vyrábějícího drony může ruská tajná služba GRU. Potvrdily se tak obavy z posledních dob o narůstajícím množství sabotáží v Evropě a zároveň varování před využitím občanů EU a Ukrajiny k nim. Policie totiž zadržela hned osm lidí z Lotyšska. Estonci v reakci na kauzu oznámili, že uzavřou hranice s Ruskem.
V sobotu se v nejsevernější pobaltské zemi odehrálo pokračování příběhu, na který si obyvatelé evropských zemí musí pomalu zvykat. Továrnu Threod vyrábějící průzkumné a útočné drony – z nichž část firma dodává na Ukrajinu – se skupina lidí pokusila zapálit a nechat vybouchnout.
Pachatelům se to ale nepovedlo, podle tamní generální prokurátorky Astrid Asiové útok zmařil zásah vlastní bezpečnostní služby společnosti firmy.
Na nedělní tiskové konferenci navíc šéf kontrarozvědky KAPO Margo Palloson uvedl, že jeho služba potvrdila, že za pokusem o útok stálo Rusko a že jej koordinovala ruská vojenská zpravodajská služba GRU.
„Jednalo se o další pokus Ruska zorganizovat sabotáž v Estonsku,“ řekl Palloson. Doplnil, že nikdo nebyl zraněn a že ačkoliv byla budova poškozena, výrobní a dodavatelské kapacity společnosti nebyly ohroženy.
Útočníci se podle něj pokusili rozbít okna budovy a nalít dovnitř hořlavou kapalinu. „Odhadujeme, že pokud by se tento útok skutečně podařil tak, jak útočníci plánovali, způsobil by této společnosti velmi velké škody,“ řekl.
Diverze z Evropy
Estonská kontrarozvědka KAPO ve spolupráci s lotyšskou bezpečnostní službou VDD a policií zadržela osm lidí. Lotyšská služba následně provedla prohlídky na devíti místech v zemi. Zajistila při nich výbušná zařízení, pyrotechniku, munici a větší množství mobilních telefonů a dalších datových nosičů.
Právě před tím, že se Rusko pokusí ke špionážním a diverzním akcím využít přímo obyvatele zemí EU či Ukrajince, tajné služby v posledních měsících varovaly.
V tomto případě bylo mezi zadrženými podle lotyšského ministra vnitra Jānise Dombravy několik takzvaných neobčanů – tedy lidí, kteří v Lotyšsku dlouhodobě žijí, ale z různých důvodů nemají jeho státní občanství.
Neobčané
Když Lotyšsko obnovilo nezávislost, navázalo na právní kontinuitu předválečné republiky. Občanství proto automaticky získali lidé, kteří byli občany Lotyšska před sovětskou okupací v roce 1940, a jejich potomci.
Mnoho lidí, kteří do Lotyšska přišli během sovětské éry z jiných částí SSSR, občanství automaticky nedostalo. Pro ně byl vytvořen status „neobčana“.
Aby občanství získali (a mohli například volit), musí splnit relativně jednoduché podmínky. Podle dat ale pořád v zemi žije zhruba 160 tisíc „neobčanů“.
„Po rozpadu SSSR zůstali mezi námi lidé, kteří jsou připraveni spáchat těžké zločiny ve prospěch zájmů Ruska,“ napsal v neděli na síť X zmíněný Dombrava. „Budeme pokračovat v práci, aby takoví lidé nemohli ohrozit životy těch, kteří milují Lotyšsko a chtějí žít v bezpečí,“ dodal.
Obě strany si navíc pochvalují přeshraniční spolupráci. „Naše reakce je naprosto stejná jako předtím: úzká a rychlá spolupráce s bezpečnostními složkami spojeneckých zemí.“
„Toto je současný postup Ruska, cíleně využívat občany jedné země k provádění útoků v jiné cílové zemi. To se právě teď děje po celé Evropě,“ komentoval incident lotyšský premiér Andris Kulbergs.
Projev agresivní a nespoutané rusofobie
Estonsko v reakci na incident oznámilo, že od 1. prosince uzavře všechny tři zbývající silniční hraniční přechody s Ruskem – v Narvě, Luhamaa a Koidule.
Ministr zahraničí Margus Tsahkna uvedl, že uzavření hranic má omezit možnosti ruských tajných služeb působit na estonském území a také ztížit obcházení protiruských sankcí.
„Rusko musí pochopit, že nepřátelské kroky vůči Estonsku mají své důsledky,“ vzkázal Kremlu. Zatím není jasné, zda půjde o dočasné, nebo trvalé opatření.
Kreml informaci o zavření hranic prošetřuje. „Prověřujeme pravdivost těchto informací. Pokud jsou to ale skutečně jejich plány, pak se jedná o nový projev agresivní a nespoutané rusofobie,“ uvedla podle ruské státní agentury TASS mluvčí ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.
Nejedná se o první incident namířený proti estonské firmě z obranného průmyslu – v srpnu byla zapálena budova využívaná společností Milrem Robotics. Při požáru nebyl nikdo zraněn.
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