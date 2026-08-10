U Aljašky uvízla loď. Nejblíž bylo Zuckerbergovo plavidlo, ale nepomohlo

Uvízlému plavidlu na jihovýchodě Aljašky musela pomáhat malá výletní loď, ačkoli jachta šéfa společnosti Meta Marka Zuckerberga byla k místu blíže. Informoval o tom server The Guardian. Zuckerberg podle prohlášení svého mluvčího nebyl v době incidentu na lodi a členové posádky komunikovali na jiném rádiovém kanálu.
Zuckerberg nyní čelí otázkám, proč jeho více než 110 metrů dlouhá jachta v hodnotě okolo 300 milionů dolarů (6,3 miliardy korun) podle médií opakovaně neodpověděla na výzvy k pomoci plavidlu v nouzi. Když tomuto člunu mezi Petersburgem a Juneau došlo palivo, připluli plavidlu podle deníku Alaska Beacon na pomoc provozovatelé vzdálenější výletní lodi.
Pobřežní stráž podle její zástupkyně Shannon Shepardové zachytila volání o pomoc minulý týden v pondělí krátce po 21:30 místního času (úterý v 7:30 ráno SELČ). "Přibližně v 21:56 pobřežní stráž zjistila, že nejde o nouzovou situaci, a jménem postiženého plavidla vyslala výzvu k námořní pomoci," doplnila.
Incident na sociálních sítích popsal také jeden z pasažérů výletní lodi Wilderness Legacy společnosti UnCruise Adventures. "Naše loď v noci zachránila uvízlé plavidlo a zdá se, že jsme to udělali poté, co pobřežní stráž kontaktovala rádiem jachtu Marka Zuckerberga, která byla poblíž, a ta opakovaně odmítala reagovat," uvedl Michael Love. Pasažéři výletní lodi podle něj na toto oznámení kapitána reagovali nespokojeným hučením.
Brian Baker, mluvčí Zuckerberga a jeho manželky Priscilly Chanové, uvedl, že pár se na palubě jachty nazvané Launchpad nenacházel. "Jak uvedla pobřežní stráž, loď nebyla v nouzi a v okamžiku, kdy posádka zachytila volání pobřežní stráže na jiném rádiovém kanálu, než na kterém právě vysílala, byla záchranná akce již v plném proudu. Jsme rádi, že jsou všichni v pořádku," uvedl Baker.
Zuckerberg čelí podle serveru The Guardian rostoucí kritice kvůli společenským dopadům svých sociálních sítí, sbližování s americkým prezidentem Donaldem Trumpem či svému okázalému a uzavřenému životnímu stylu.
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