Přeskočit na obsah
Benative
10. 8. Vavřinec
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

U Aljašky uvízla loď. Nejblíž bylo Zuckerbergovo plavidlo, ale nepomohlo

ČTK

Uvízlému plavidlu na jihovýchodě Aljašky musela pomáhat malá výletní loď, ačkoli jachta šéfa společnosti Meta Marka Zuckerberga byla k místu blíže. Informoval o tom server The Guardian. Zuckerberg podle prohlášení svého mluvčího nebyl v době incidentu na lodi a členové posádky komunikovali na jiném rádiovém kanálu.

Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg, archivní foto.Foto: Reuters
Reklama

Zuckerberg nyní čelí otázkám, proč jeho více než 110 metrů dlouhá jachta v hodnotě okolo 300 milionů dolarů (6,3 miliardy korun) podle médií opakovaně neodpověděla na výzvy k pomoci plavidlu v nouzi. Když tomuto člunu mezi Petersburgem a Juneau došlo palivo, připluli plavidlu podle deníku Alaska Beacon na pomoc provozovatelé vzdálenější výletní lodi.

Související

Pobřežní stráž podle její zástupkyně Shannon Shepardové zachytila volání o pomoc minulý týden v pondělí krátce po 21:30 místního času (úterý v 7:30 ráno SELČ). "Přibližně v 21:56 pobřežní stráž zjistila, že nejde o nouzovou situaci, a jménem postiženého plavidla vyslala výzvu k námořní pomoci," doplnila.

Incident na sociálních sítích popsal také jeden z pasažérů výletní lodi Wilderness Legacy společnosti UnCruise Adventures. "Naše loď v noci zachránila uvízlé plavidlo a zdá se, že jsme to udělali poté, co pobřežní stráž kontaktovala rádiem jachtu Marka Zuckerberga, která byla poblíž, a ta opakovaně odmítala reagovat," uvedl Michael Love. Pasažéři výletní lodi podle něj na toto oznámení kapitána reagovali nespokojeným hučením.

Související

Brian Baker, mluvčí Zuckerberga a jeho manželky Priscilly Chanové, uvedl, že pár se na palubě jachty nazvané Launchpad nenacházel. "Jak uvedla pobřežní stráž, loď nebyla v nouzi a v okamžiku, kdy posádka zachytila volání pobřežní stráže na jiném rádiovém kanálu, než na kterém právě vysílala, byla záchranná akce již v plném proudu. Jsme rádi, že jsou všichni v pořádku," uvedl Baker.

Reklama
Reklama

Zuckerberg čelí podle serveru The Guardian rostoucí kritice kvůli společenským dopadům svých sociálních sítí, sbližování s americkým prezidentem Donaldem Trumpem či svému okázalému a uzavřenému životnímu stylu.

Mohlo by vás také zajímat: Lékaři jí zachránili život. V 97 letech jim poděkovala způsobem, který bere dech

Lékaři jí zachránili život. V 97 letech jim poděkovala způsobem, který bere dech | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Greece Wildfires
Greece Wildfires
Greece Wildfires

Při požáru továrny v Saudské Arábii zahynulo 16 Bangladéšanů

Při nedělním požáru v továrně na výrobu pohovek v Rijádu zahynulo nejméně 16 Bangladéšanů. Podle agentury AFP to v pondělí oznámilo bangladéšské ministerstvo zahraničí, které nad tragédií vyjádřilo hluboký šok. Podnik podle rijádské agentury civilní obrany neměl řádnou licenci.

Reklama
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.

Nový model umělé inteligence od Mety poběží přímo na vašem počítači

Americká technologická společnost Meta Platforms spustila nový model umělé inteligence (AI) Muse Glimmer. Oznámila to v pondělí na webu. Model je menší než přední modely AI od konkurence a má běžet přímo na počítačích uživatelů. Meta model zpřístupní jako open source, tedy otevřený software.

Reklama
Reklama
Reklama