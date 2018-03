před 1 hodinou

Zakladatel sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg se rozhodl, že bude vypovídat před členy amerického Kongresu. Učinil tak po opakovaných výzvách. S odvoláním na zdroje v kalifornské společnosti to uvedl web CNNMoney. Facebook aktuálně čelí obviněním z nedostatečného zabezpečení dat uživatelů v důsledku zpráv o činnosti poradenské firmy Cambridge Analytica. Podle CNNMoney už je nyní tlak zákonodárců, médií i veřejnosti tak silný, že cokoli jiného než vystoupení Zuckerberga by bylo těžce přijatelné. Před americkými kongresmany by měl Zuckerberg vystoupit v horizontu několika týdnů. Společnost nyní sestavuje plán jeho výpovědi.

autor: ČTK | před 1 hodinou