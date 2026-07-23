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Zahraničí

Ztráty dokladů, ale i úmrtí. Co nejčastěji řeší čeští diplomaté v Chorvatsku

ČTK

České diplomaty a policisty letos v létě v Chorvatsku zaměstnávají především ztracené doklady a dopravní přestupky. Řeší ale i úmrtí českých občanů. V rozhovoru s ČTK to ve čtvrtek řekl český konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček.

Chorvatsko, Dubrovník, pláž
Ilustrační fotoFoto: Shutterstock – Shutterstock.com
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Chorvatsko patří dlouhodobě mezi nejpopulárnější turistické destinace Čechů. Letošní léto ovšem poznamenala červnová srážka plachetnice a katamaránu, při níž čtyři Češi zemřeli. Celkem podle konzula od začátku sezóny v Chorvatsku zemřelo 12 Čechů.

České ministerstvo zahraničí v létě v Chorvatsku každoročně posiluje svou přítomnost prostřednictvím konzulárních jednatelství ve Splitu a v Rijece. Dočasně zřízené úřady mají poskytnout včasnou pomoc českým občanům v případě nouze. V Chorvatsku v létě působí i čeští policisté, a to ve společných hlídkách s chorvatskými kolegy v Šibeniku, Omiši a Vodici.

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„Zprostředkováváme většinou komunikaci s místními úřady nebo třeba v případě ztráty dokladů dokážeme na počkání vydat náhradní cestovní doklad. A v některých případech, třeba při složitějších hospitalizacích, zprostředkováváme komunikaci mezi nemocnicí, rodinou nebo pojišťovnami,“ uvedl Šantrůček. „A v případě úmrtí, která se bohužel letos dějí poměrně ve velkém, tak pomáháme také, v součinnosti s policií třeba vyrozumíváme rodiny,“ dodal.

Lidé podle něj volají s žádostí o pomoc, ale i pouze o radu. „Češi vědí, že jsme tady na místě. Máme kontakty s místní policií, s místní civilní ochranou, se záchranáři. Takže úplně nejčastější je, že třeba když jsou někde lesní požáry, tak zavolá český občan, který je v té oblasti, jak vážné to je, jestli má počítat třeba s evakuací. A my jsme schopni relativně rychle dohledat přesné informace, protože máme kontakty v tomhle případě přímo na hasiče a dokážeme ty informace předat,“ dodal konzul.

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Na místě je trojice českých policistů

V Chorvatsku působí přes léto čtyři čeští policisté, jeden v Šibeniku, jeden ve Vodici a dva v Omiši. Lokality podle Šantrůčka stanovuje chorvatská policie na základě dat o tom, kde se nachází nejvíc turistů. První turnus českých policistů je v zemi měsíc, v srpnu je vystřídá druhý.

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Ve společných hlídkách s chorvatskými kolegy zajišťují policisté pomoc pro české turisty především s ohledem na jazykovou bariéru nebo znalosti místních zvyků a zákonů. „Na každodenní bázi řešíme zejména dopravní nehody nebo ztracené doklady,“ uvedl jeden z policistů David Müller. Společně s kolegou Michalem Navrátilem působí v chorvatském Omiši.

Oba jsou v Chorvatsku poněkolikáté, podle Navrátila lze pozorovat, že každý rok jsou čeští turisté zkušenější. „Lidé se sem vrací opakovaně, není to destinace, kam by jeli jednou a potom už by se nevrátili. Takže určitě každý rok jsou zkušenější a zkušenější,“ míní. Bez problémů podle něj funguje spolupráce s chorvatskými kolegy.

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