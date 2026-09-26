Ztratil nervy a na Romy vytáhl brokovnici. Soud se zoufalého farmáře zastal

Když večer první únorový den před šesti lety slyšel farmář Jean-Louis Leroux podezřelý zvuk od zaparkovaného traktoru, neváhal. Na místo vyrazil s brokovnicí, protože by to nebylo poprvé, co mu někdo krade naftu. Když viděl tři mladíky, vypálil dvakrát do vzduchu a jednou směrem k nim. Devatenáctiletého chlapce zasáhl a způsobil mu trvalé následky.
Soud nyní farmáře odsoudil na pět let. Z toho čtyři podmíněně a jeden rok s elektronickým náramkem v domácím vězení. Za mříže tedy nepůjde, přesto se při vynesení rozsudku farmář rozplakal. Trval na tom, že je zcela nevinný. Mezi léty 2015 a 2020 se totiž stal terčem celkem padesáti loupeží.
Právě to ale vzal soud v potaz. Původně byl Leroux stíhán za pokus o vraždu, soud ale čin překvalifikoval na ozbrojené násilí s následkem trvalého poškození. Soud vzal v úvahu, že opakované krádeže, kterým Leroux na farmě čelil, vedly k jeho snížené příčetnosti a k psychickému vyčerpání.
Případ vyvolal ve Francii obrovskou vlnu solidarity, zejména mezi zemědělci. Krátce po incidentu, když byl Leroux vzat v Remeši do vazby za pokus o vraždu, zorganizovaly zemědělské odbory velkou demonstraci. Ulice zablokovaly stovky traktorů a podle odhadů se přímo před soudem shromáždilo přes tisíc farmářů. I díky tomuto tlaku byl čtrnácti dnech propuštěn z vazby na svobodu.
Kriminalita na venkově je ve Francii rostoucí problém. Organizované gangy kradou zemědělcům naftu, dobytek, drahé GPS přístroje z traktorů a kombajnů, techniku jako motorové pily, sekačky či svářečky, ale i kovové součásti jako měděné trubky nebo kabely. Právě drobné krádeže jsou typicky dílem „kočovných komunit“, tedy jak domácích Romů, tak Romů z východní Evropy.
Pachatelé krádeže nafty z traktoru Jean-Louise Leroux byli místní „Gens du voyage“, tedy „lidé na cestách“, což je oficiální francouzský pro osoby bez stálého bydliště, které vedou kočovný způsob života. Tato konkrétní skupina byla v okolí dobře známá opakovanými drobnými nájezdy na zemědělské objekty. U soudu ale vyvázli všichni s několikaměsíčními podmíněnými tresty.
Zhruba 80 % francouzských farmářů uvádí, že se během své kariéry stali obětí krádeže nebo vandalismu, mnozí opakovaně. Izolovanost farem vede často k pomalé reakci policie. Francouzské četnictvo už vytvořilo v reakci na problém speciální jednotku zaměřenou na potírání kriminality zaměřené proti zemědělcům.
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