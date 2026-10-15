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Zahraničí

Ztráta za 400 milionů. Ukrajinský dron se vrhl na ruský vrtulník

Ukrajinský dron útočí na ruský útočný vrtulník Mi-28NM za letu.

Robin Kalousek
Jan Bezucha
Robin Kalousek
Jan Bezucha
Robin Kalousek,Jan Bezucha
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Malý dron se žene za ruským bitevním vrtulníkem a snaží se ho dostihnout. Stroj letí nízko nad krajinou, bezpilotní prostředek se k němu postupně přibližuje. V závěru záběrů je už velmi blízko. Pak video končí. Ukrajinci tvrdí, že jejich dron zasáhl moderní ruský vrtulník Mi-28NM a zničil ho.

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Záznam zveřejnila ve středu 14. října ukrajinská 115. samostatná mechanizovaná brigáda. Podle ní útok provedli operátoři protiletadlového oddílu Prybultsi (Mimozemšťani) pomocí FPV dronu upraveného k zachytávání vzdušných cílů.

Napadený Mi-28NM je modernizovanou verzí ruského bitevního vrtulníku Mi-28, známého pod přezdívkou Noční lovec.
Napadený Mi-28NM je modernizovanou verzí ruského bitevního vrtulníku Mi-28, známého pod přezdívkou Noční lovec.Foto: Russian Armed Forces

Nešlo přitom o akci z posledních hodin. Podle ukrajinského serveru Ukrajinska pravda se odehrála už 28. září. Brigáda místo zásahu nezveřejnila. Video zachycuje pronásledování, nikoli jednoznačně samotné zničení vrtulníku. Ukrajinská strana tvrdí, že se útok podařil. Záběry ale končí dříve, než je možné spatřit náraz nebo pád stroje.

Noční lovec proti malému dronu

Mi-28NM patří k nejmodernějším ruským bitevním vrtulníkům. Do služby se modernizovaná varianta Mi-28N dostala v roce 2009. Rusko jich ke květnu 2025 mělo ve službě 190, z toho již přišlo o 14 kusů a dalších sedm bylo poškozeno. Uvádí to server Oryx.

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Ruský bitevní vrtulník Mil Mi-28NM (v kódu NATO Havoc) je dvoumístný útočný stroj určený k nasazení ve dne i v noci a za každého počasí. Jeho hlavním úkolem je ničení obrněné techniky a dalších pozemních cílů.Foto: Shutterstock

První historicky doložený případ, kdy FPV dron úspěšně zasáhl letící bitevní vrtulník, se odehrál v srpnu 2024 v ruské Kurské oblasti, kdy dron zničil ruský vrtulník stejného typu. Do dnešního dne je vizuálně doloženo a nezávisle ověřeno (např. databází Oryx) sedm případů, kdy FPV drony přímo zasáhly nebo zničily ruské vrtulníky (zejména modely Mi-8, Mi-28 a Ka-52).

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„Lov“ na vrtulníky pomocí FPV dronů je mimořádně náročný. Aby dron helikoptéru dohonil, musí na ni útočit buď z nadhledu, nebo v přímém střemhlavém letu. Operátoři dronů musí počítat s tím, že silný proud vzduchu z hlavního rotoru helikoptéry dokáže dron těsně před nárazem odhodit nebo přetočit.

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