Byla to sebevražda? Střemhlavý pád čínského Boeingu udivil letecký svět

Pravá příčina pádu Boeingu 737-800 společnosti China Eastern Airlines je zatím neznámá. Nad záběrem z průmyslové kamery, na němž se má letoun se 132 lidmi na palubě řítit střemhlav dolů, kroutí ale letečtí odborníci hlavou. Objevují se i teorie, že šlo o sebevražedný let.

Ztráta kontroly nebo sebevražda? Letecký svět udivil střemhlavý pád čínského Boeingu. | Video: Associated Press

Let číslo MU5735 směřoval z čínského města Kchun-ming do Kantonu. Šest let starý stroj odstartoval v pondělí ve 13:11 místního času, ve 14:20 ztrácel rychlost a následně začal prudce klesat. Nad městem Wu-čou se kontakt s letadlem ztratil.

Podle údajů FlightRadar24 se letadlo před katastrofou nacházelo v letové výšce 29 000 stop (asi 8 900 metrů), asi 160 kilometrů od svého cíle. Náhle přešlo do prudkého klesání tak rychle, že se během dvou minut propadlo o více než 25 000 stop (7 600 metrů), píše americká CNN.

Britská odbornice na letectví Sally Gethinová pro deník The Sun naznačila, že všichni lidé mohli být před nárazem v bezvědomí. Letové údaje podle ní také ukázali, že na deset až dvacet sekund někdo z pilotů nabyl vědomí a snažil se letadlo zachránit. Stroj v tu chvíli krátce stoupal.

Letadlo nakonec narazilo do horské oblasti Kuang-si. Záchranáři zatím nenašli na místě tragédie žádné přeživší. Objevili jen ohořelé zbytky průkazů totožnosti, kabelek a peněženek. Britský deník Daily Mail píše o tom, že lidé byli "zcela spáleni".

"Příčinou pádu mohla být závada na ocase, počasí, požár na palubě, problém s elektroinstalací nebo cokoli dalšího," spekuluje Gethinová. Dodala, že bylo ale neobvyklé, že zatímco druhý pilot měl za sebou nalétaných 30 000 letových hodin, kapitán pouze 7 000 hodin. V letadle byl také třetí pilot, který se zaučoval. Ten odlétal pouhých několik set hodin.

Indispozice pilota, sebevražda, či teroristický útok?

"Možností příčin havárie je celá řada, nevyjímaje zdravotní indispozici pilota, sebevraždu či nějaký teroristický útok. Nic není vyloučeno," zauvažoval nad možnou příčinou i ekonomický server Bloomberg.

Možnost sebevraždy nevyloučil ani australský letecký odborník Geoffrey Thomas v pořadu Sunrise v australské stanici Seven Network. "Ať už se stalo cokoli, bylo to katastrofální a velmi náhlé, když se během dvou minut a tří sekund zřítilo přímo dolů a narazilo do země," tvrdil o pádu letadla Thomas.

Podle něho způsob, jakým letadlo klesalo, neodpovídá žádnému typu mechanické nebo motorové poruchy. "Je to velmi neobvyklé, aby došlo k takovému profilu pádu, v minulosti se tento přímý pád obvykle spojoval se sebevraždami. Zdá se, jako by letadlo bylo do střemhlavého letu řízeno," řekl Thomas.

Mezitím jiný letecký expert Arthur Rowe řekl deníku The Sun, že porucha motoru je nepravděpodobná. "Letadlo může letět naprosto dobře po omezenou dobu bez výkonu motoru. Vypadá to spíš na ztrátu kontroly nad letadlem, možná po jeho přetažení ve velké výšce," tvrdí Rowe. Možných příčin je podle něho více. Jednou z nich mohou být zaseknuté nebo nereagující řídicí plochy, zejména na ocase, nebo nevhodná kombinace nastavení autopilota.