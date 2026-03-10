Přeskočit na obsah
Benative
10. 3. Viktorie
Zahraničí

Ztracená krása Zahrady růží: americké nálety poškodily památku UNESCO v Teheránu

Americko-izraelské vojenské útoky zasáhly v centru íránského hlavního města ikonický Golestánský palác a vážně tuto vzácnou památku UNESCO poškodily.

Uprostřed současné eskalace na Blízkém východě zasáhly americké letecké údery i samotné srdce íránské historie. V centru Teheránu byl poškozen Golestánský palác, unikátní komplex zapsaný na seznamu UNESCO, který po staletí vypráví příběh perských dynastií, proměny monarchie i setkání Orientu s evropskou architekturou.

Reklama

Americké letecké útoky zasáhly v centru íránského hlavního města ikonický Golestánský palác a vážně tuto vzácnou památku UNESCO poškodily. Úder na historický komplex představuje citelnou ránu pro íránské kulturní dědictví, které v důsledku nepřetržitých bojů v oblasti trpí čím dál častěji.

Debris at the historical monument Golestan Palace after it was damaged in an Israeli and U.S. strike, in Tehran
Poškozený Golestánský palác po americkém leteckém útoku na Teherán ze 3. března 2026.Foto: Reuters

Golestánský palác (persky کاخ گلستان, doslova „Zahrada růží“) je komplex budov a parků v centru Teheránu, zapsaný v roce 2013 na seznam Světového dědictví UNESCO. Palác patří k nejvýznamnějším architektonickým skvostům země a slouží jako jedinečný příklad propojení perské královské tradice s evropskými vlivy. Jeho historie sahá až do 16. století k dynastii Safíovců, současnou podobu mu ale vtiskli hlavně Kádžárovci v 19. století, kdy si z něj šáhové vytvořili svou oficiální rezidenci. Komplex proslul svými zrcadlovými sály, bohatou keramikou a rozsáhlými zahradami.

Debris at the historical monument Golestan Palace after it was damaged in an Israeli and U.S. strike, in Tehran
Slavný mramorový trůn (Takht-e Marmar) v komplexu Golestánského paláce je poškozen po americkém náletu na Teherán ze 3. března 2026.Foto: Reuters

Ve 20. století prošel palác další proměnou. Šáh Rezá Pahlaví v rámci svého reformního programu přesídlil do nového paláce Nijávarán na severním předměstí Teheránu. Zároveň nechal zbořit hradby staré citadely, aby uvolnily prostor moderní výstavbě rychle se rozrůstající metropole. Později byl palác přeměněn v muzeum a zpřístupněn veřejnosti. Poslední velká rekonstrukce historického areálu proběhla v roce 2004.

Ludvík SVOBODA, manželka Irena SVOBODOVÁ, šáhinšáh Mohammad Rezá PAHLAVÍ, císař, politik, uniforma
Prezident republiky Ludvík Svoboda (uprostřed) a íránský šáh Mohammad Rezá Pahlaví v rozhovoru v Golestanském paláci v Teheránu. Vlevo manželka prezidenta Irena.Foto: ČTK
Queen Elizabeth II and Shah of Iran
Britská královna Alžběta II. a íránský šáh Mohammad Rezá Pahlaví během banketu v Golestánském paláci v Teheránu na snímku z 2. března 1961. Foto: ČTK / AP /

Součástí komplexu je sedmnáct budov obklopených okrasnými zahradami. Nachází se zde audienční sál s Mramorovým trůnem z poloviny 18. století, slavný zrcadlový sál, slonovinový sál či sál briliantů. K nejzajímavějším stavbám patří také takzvaný palác větrných věží, který díky důmyslnému systému přirozeného větrání udržuje příjemnou teplotu i během největších letních veder.

