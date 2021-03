Brazilec ztroskotal v džungli. Mezi hady přežil měsíc, jedl stejné ovoce jako opice

V Praze ve středu po delší nemoci zemřela ve věku 93 let dlouholetá sólistka opery Národního divadla (ND), sopranistka Jadwiga Wysoczanská-Štrosová. Mimo jiné zpívala v roce 1967 sopránové sólo v 9. symfonii Ludwiga van Beethovena na festivalu Pražské jaro za řízení Václava Neumanna. Poslední rozloučení se uskuteční v nejbližším rodinném kruhu, informovala za pozůstalé Barbora Tamchynová.

Wysoczanská-Štrosová, provdaná Nováková, se narodila 24. května 1927 v Praze. Její umělecká dráha začala v roce 1945 v nově formované operní scéně v Liberci. Jako sólistka během pár let zvládla široký operní sopránový repertoár, včetně Smetanovy Libuše. Začátkem 50. let odešla do tehdejší Státní opery v Brně a roku 1960 ji angažoval šéf opery Jan Seidel do ND, kde působila až do začátku 90. let.

Se souborem ND vystupovala často v zahraničí. Mimořádného úspěchu dosáhla na Holland festivalu v roce 1963, kde zpívala Rusalku s dirigentem Jaroslavem Krombholcem a pěvci Ivem Žídkem a Eduardem Hakenem. Za svou kariéru vytvořila řadu sopránových rolí, zvláště v operách Bedřicha Smetany, ale i ve světovém operním repertoáru, například jako je Aida ve stejnojmenné opeře Giuseppe Verdiho, Taťána z Evžena Oněgina Petra Iljiče Čajkovského nebo Donna Anna z Dona Giovanniho Wolfganga Amadea Mozarta. Účinkovala také v roli Kosinské ve světové premiéře Janáčkovy opery Osud.