Přeskočit na obsah
Benative
12. 3. Řehoř
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Zranění, nebo kóma? Stav Modžtaby Chámeneího zůstává nejasný

Václav Radoš

Zdroje zahraničních médií mluví o možném zranění nového íránského vůdce Modžtaby Chámeneího po izraelských náletech. Informace o jeho zdravotním stavu se však výrazně liší a zatím je nelze nezávisle ověřit. Teherán zároveň zveřejňuje jen minimum údajů.

FILE PHOTO: Iran’s new supreme leader, Mojtaba Khamenei, the second son of late Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, attends a meeting in Tehran
Íránský ší'itský duchovní a politik Modžtaba Chámeneí. Foto: Wana News Agency
Reklama

Rozporuplné zprávy o zdravotním stavu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chámeneího přinesly ve čtvrtek především britské deníky The Guardian a The Sun, které se odvolávají na své zdroje v Íránu i mezi opozičními skupinami v zahraničí. Zatímco serióznější z nich hovoří o zranění utrpěném během první vlny izraelských náletů, jiné přinášejí dramatické spekulace o rozsahu jeho zranění.

Podle těchto informací měl Chámeneí při útocích utrpět minimálně zlomeninu nohy a poranění v obličeji. Některé zdroje však tvrdí, že zranění mohou být mnohem vážnější a mohlo dojít i k amputaci končetiny či k poškození vnitřních orgánů. Stejně nejasné jsou zprávy o Chámeneího aktuálním stavu – objevují se tvrzení, že může být v bezvědomí nebo dokonce v kómatu, což však zatím nebylo nezávisle potvrzeno.

Související

Podle dostupných informací je čerstvě jmenovaný nejvyšší duchovní vůdce země hospitalizován v teheránské nemocnici Sina, kde má být část budovy uzavřena a pod silnou ochranou bezpečnostních složek. O jeho léčbu se údajně stará tým chirurgů vedený íránským ministrem zdravotnictví Mohammadem Rézou Zafarghandím. Íránské úřady zatím zveřejnily jen minimum informací a chybí i aktuální fotografie nebo videozáznamy, které by jeho stav potvrdily.

Nový vůdce mezitím ve čtvrtek vydal první prohlášení od svého nedělního zvolení. Text vyzývající k uzavření Hormuzského průlivu přečetl moderátor íránské státní televize. Chámeneí se na veřejnosti neobjevil od začátku izraelsko-amerických úderů na Írán 28. února, kdy byl během prvního dne útoků zabit jeho otec, dlouholetý duchovní vůdce země Alí Chámeneí.

Reklama
Reklama
Související

Navzdory nejasnostem kolem zdravotního stavu nového vůdce analytici upozorňují, že mocenské struktury v zemi zůstávají funkční. Velkou roli v řízení operací nadále hrají Islámské revoluční gardy, jejichž velení je dlouhodobě organizováno tak, aby mohlo pokračovat v činnosti i v případě výpadku nejvyššího politického vedení.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Philippines US Israel Iran
Philippines US Israel Iran
Philippines US Israel Iran

Válka v Íránu brzo skončí, míní Trump. „Stále jim lámeme kosti,“ namítá Izrael

Zatímco americký prezident Donald Trump tvrdí, že válka s Íránem se možná blíží ke konci, v zákulisí se začínají projevovat rozdíly mezi Washingtonem a Jeruzalémem. Podle deníku The Wall Street Journal mají Spojené státy a Izrael odlišné představy o tom, kdy a za jakých podmínek konflikt ukončit – a právě to může další vývoj války výrazně zkomplikovat.

Ukrajinský prezident Zelenskyj
Ukrajinský prezident Zelenskyj
Ukrajinský prezident Zelenskyj

ŽIVĚ Tlačte na Putina, ne na nás, vzkázal Zelenskyj Trumpovi

USA by mělo ve svém mírovém úsilí vyvíjet větší tlak na Rusko a nikoli na Ukrajinu. V rozhovoru zveřejněném ve středu s bruselským portálem Politico to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval také lídry Evropské unie, aby připravili náhradní plán, pokud by Maďarsko a Slovensko skutečně zablokovaly dříve dohodnutou unijní půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama