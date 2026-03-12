Zranění, nebo kóma? Stav Modžtaby Chámeneího zůstává nejasný

Zdroje zahraničních médií mluví o možném zranění nového íránského vůdce Modžtaby Chámeneího po izraelských náletech. Informace o jeho zdravotním stavu se však výrazně liší a zatím je nelze nezávisle ověřit. Teherán zároveň zveřejňuje jen minimum údajů.
Rozporuplné zprávy o zdravotním stavu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chámeneího přinesly ve čtvrtek především britské deníky The Guardian a The Sun, které se odvolávají na své zdroje v Íránu i mezi opozičními skupinami v zahraničí. Zatímco serióznější z nich hovoří o zranění utrpěném během první vlny izraelských náletů, jiné přinášejí dramatické spekulace o rozsahu jeho zranění.
Podle těchto informací měl Chámeneí při útocích utrpět minimálně zlomeninu nohy a poranění v obličeji. Některé zdroje však tvrdí, že zranění mohou být mnohem vážnější a mohlo dojít i k amputaci končetiny či k poškození vnitřních orgánů. Stejně nejasné jsou zprávy o Chámeneího aktuálním stavu – objevují se tvrzení, že může být v bezvědomí nebo dokonce v kómatu, což však zatím nebylo nezávisle potvrzeno.
Podle dostupných informací je čerstvě jmenovaný nejvyšší duchovní vůdce země hospitalizován v teheránské nemocnici Sina, kde má být část budovy uzavřena a pod silnou ochranou bezpečnostních složek. O jeho léčbu se údajně stará tým chirurgů vedený íránským ministrem zdravotnictví Mohammadem Rézou Zafarghandím. Íránské úřady zatím zveřejnily jen minimum informací a chybí i aktuální fotografie nebo videozáznamy, které by jeho stav potvrdily.
Nový vůdce mezitím ve čtvrtek vydal první prohlášení od svého nedělního zvolení. Text vyzývající k uzavření Hormuzského průlivu přečetl moderátor íránské státní televize. Chámeneí se na veřejnosti neobjevil od začátku izraelsko-amerických úderů na Írán 28. února, kdy byl během prvního dne útoků zabit jeho otec, dlouholetý duchovní vůdce země Alí Chámeneí.
Navzdory nejasnostem kolem zdravotního stavu nového vůdce analytici upozorňují, že mocenské struktury v zemi zůstávají funkční. Velkou roli v řízení operací nadále hrají Islámské revoluční gardy, jejichž velení je dlouhodobě organizováno tak, aby mohlo pokračovat v činnosti i v případě výpadku nejvyššího politického vedení.
KVÍZ: Robota a ruchadlo zná každý. Poznáte ale další české vynálezy?
Od robota po kontaktní čočky - Češi přinesli světu řadu přelomových vynálezů, které ovlivnily vědu, techniku i každodenní život. Některé zná téměř každý, jiné možná překvapí. Jak dobře znáte české vynálezce a jejich objevy? Otestujte své znalosti v našem kvízu.
