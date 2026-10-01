Žralok uvázl v jihokorejském kanálu. Za podívanou přijely statisíce lidí

Velký žralok, který uvízl v jednom z úzkých vodních kanálů v jihokorejském přístavním městě Pusan, se stal nečekanou turistickou atrakcí. Za více než týden se na zbloudilého mořského predátora přijelo podívat více než 600 000 lidí, napsal zpravodajský server The Guardian.
Tři a půl metru dlouhý žralok byl poprvé spatřen v přímořském vodním parku v Pusanu 18. září. Podle odborníků jde o žraloka měděného (Carcharhinus brachyurus), který do kanálu připlaval v honbě za kořistí a nedokázal už najít cestu ven.
Pobřežní stráž města, které leží asi 325 kilometrů jihovýchodně od Soulu, se pokusila žraloka dostat na volné moře hned v den, kdy se tu poprvé objevil. Operace ale byla zrušena o šest hodin později na základě doporučení odborníků, kteří varovali, že by se žralok mohl zranit, anebo začít být agresivní, pokud ho budou nutit odplavat.
Podle odborníků je nyní stav žraloka stabilní. Jeho schopnost přijímat potravu a pohybovat se je ale omezená, takže čím déle zůstane ve vodním kanálu, tím bude slabší.
Žraloci nejsou ve vodách Jižní Koreje ničím neznámým. Institut pro rybolov zaznamenal v první polovině letošního roku u východního pobřeží 46 velkých žraloků, což je téměř čtyřikrát více než o rok dříve. Tento nárůst institut přisuzuje teplejším mořím a většímu množství ryb, jimiž se žraloci krmí, napsal The Guardian.
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