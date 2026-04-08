Zradily ho chyby v pravopise. Takto měli odhalit identitu skutečného tvůrce Bitcoinu

Skutečným tvůrcem kryptoměny Bitcoin, skrývajícím se pod pseudonymem Satoši Nakamoto, má být britský kryptograf Adam Back. Na základě roční investigace to tvrdí americký deník The New York Times. Několik indicií podle autorů jasně naznačuje, že Back a Nakamoto jsou jedna a tatáž osoba. Jde mimo jiné o podobný odborný i osobnostní profil, shodné pravopisné chyby a zvyklosti v psaném projevu.
Před sedmnácti lety se na internetu objevil devítistránkový dokument, který položil základy první kryptoměny známé jako Bitcoin. Z okrajového experimentu technologických nadšenců se od té doby stala pevná součást globálního finančního systému.
Na otázku, kdo stojí za jeho vznikem a skrývá se pod pseudonymem Satoši Nakamoto, ale dodnes s jistotou nikdo nenašel odpověď. Navzdory mnoha spekulacím.
S možným řešením této záhady teď přišel deník The New York Times. Americký list tvrdí, že za mytickým Satošim ve skutečnosti stojí pětapadesátiletý britský kryptograf Adam Back. Ten však nařčení odmítl a předložené důkazy označil za pouhou shodu okolností.
Společná minulost v anarchistické komunitě
Jedním z hlavních pojítek mezi Satošim a Backem má být jejich působení v hnutí cypherpunk. Jde o skupinu anarchisticky orientovaných lidí z počátku 90. let, kteří chtěli pomocí kryptografie osvobodit jednotlivce od vládního dohledu a cenzury.
„V sérii e-mailů, které si na konci 90. let vyměňoval se svými kolegy, Back navrhl vytvoření jakési formy elektronické hotovosti, která by lidem pomohla vyhnout se vládním zásahům do finančních transakcí,“ uvedl deník.
Bitcoin
Bitcoin (BTC) je nejznámější a nejpoužívanější virtuální internetová měna. Jejím hlavním znakem je, že nemá žádnou centrální autoritu, která by řídila například množství peněz v oběhu. Bitcoin je navržen tak, aby nikdo, ani autor nebo jiní jednotlivci, skupiny či vlády, nemohl měnu ovlivňovat, ničit, padělat, zabavovat účty, kontrolovat peněžní toky nebo způsobovat inflaci.
Systém Bitcoinu vytvořil anonymní vývojář nebo skupina vývojářů pod pseudonymem Satoši Nakamoto. Poprvé se objevil 3. ledna 2009. Nakamoto při vytvoření měny vycházel ze svého článku A Peer-to-Peer Electronic Cash System, ve kterém v říjnu 2008 popsal technologii, na jejímž základě vznikl Bitcoin.
Back zároveň popsal koncepci decentralizované sítě počítačů, takzvaných uzlů, která by fungovala i v případě, že by se několik z nich pokusilo spolupracovat a převzít nad sítí kontrolu. Právě na tomto principu později Satoši navrhl Bitcoin.
Příliš mnoho náhod
Podle The New York Times mají Satoši a Back společné i další rysy. Oba se dlouhodobě věnovali zabezpečení počítačových sítí. Back je navíc odborníkem na asymetrickou kryptografii, kterou Satoši do Bitcoinu zahrnul. Oba se zabývali problematikou e-mailového spamu a navrhovali podobná řešení, jak se ho zbavit.
„Když Satoši představil svůj vynález, strávil dva a půl roku jeho vylepšováním. V roce 2011 pak, jak je známo, zmizel. Back postupoval podle stejného vzorce, ale v opačném pořadí. Více než deset let se Back téměř vždy zapojoval do diskusí hnutí cypherpunk o elektronických penězích. Když ale byl koncem roku 2008 představen Bitcoin, nejbližší zhmotnění vize, kterou nastínil, tak Back nebyl k nalezení,“ píše NYT.
Šest týdnů po Satošiho zmizení Back zveřejnil svůj první příspěvek o Bitcoinu.
Backa se Satošim spojuje i styl psaní. Analýza starších e-mailů ukázala, že sdíleli řadu podobných jazykových návyků – od britského pravopisu přes používání dvou mezer mezi větami až po drobné chyby, například záměnu „it’s“ a „its“.
Backa podezřívají už dlouho
O tom, že by Back mohl být osoba, která se skrývá za pseudonymem tvůrce Bitcoinu, se spekuluje dlouho. „Nikdo neví, kdo je Satoši. A to je dobře,“ napsal Back v roce 2024 na síti X. „Jsi to ty. Hned se přiznej!“ reagoval jeden z uživatelů. „Já to nejsem,“ odpověděl Back.
Už v roce 2016 označil Backa za jednoho z možných kandidátů deník Financial Times. Dalšími „podezřelými“ podle něj byli také kryptograf Nick Szabo a počítačový inženýr Hal Finney.
Objevují se však i méně věrohodné scénáře a konspirační teorie. Bývalý pracovník společnosti SpaceX Sahil Gupta například v roce 2017 tvrdil, že za Bitcoinem stojí Elon Musk. Ten to však popřel.
Na sociálních sítích se letos šířil také údajný e-mail zesnulého finančníka a sexuálního násilníka Jeffreyho Epsteina, ve kterém se měl k autorství Bitcoinu přihlásit. Podle ověřování agentury Reuters však neexistují žádné důkazy o jeho pravosti a vše nasvědčuje tomu, že jde o podvrh.
