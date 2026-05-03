Způsob, jak zabít Rusy nebo je výrazně oslabit. Ukrajinci popisují mazanou taktiku

Ukrajinští vojáci ve videu popisují, jak dnes funguje boj s drony. Od nepřetržitého sledování fronty až po navádění útoků na nepřítele.
Drony se staly jednou z nejdůležitějších zbraní války na Ukrajině. Operátoři ve videu popisují, jak jejich každodenní práce vypadá, od průzkumu až po navádění útoků. Zároveň oslovují další zájemce o službu.
Základní úkol je jednoduchý. Vidět dřív než nepřítel. Operátoři proto monitorují své úseky prakticky nepřetržitě a zajišťují přehled o pohybu na frontě. „Jsme oči na nebi. Sledujeme naši zónu 24 hodin denně,“ popisují vojáci ve videu.
Používají především komerční kvadrokoptéry, například Mavicy, ale i pokročilejší stroje s lepší optikou, jako jsou Matrice nebo Autely. Podobné rozdělení potvrzuje i agentura Reuters, podle které patří DJI Mavic mezi nejrozšířenější malé průzkumné drony na frontě.
Na rozdíl od úderných FPV dronů se průzkumné stroje musí vracet zpět. To zásadně mění způsob práce operátora. Musí hlídat baterii, vítr i technický stav zařízení. Jedna chyba může znamenat ztrátu dronu a zároveň ztrátu přehledu pro celý úsek fronty.
„Dron musíte vrátit, vyměnit baterii a letět znovu. Je to neustálá kontrola,“ říkají vojáci ve videu.
Drony ale neslouží jen ke sledování. V mnoha případech se stávají přímou zbraní. Na menší stroje lze připevnit výbušniny a zasahovat cíle v první linii. Často jde o logistiku, například zásoby nebo úkryty ruských vojáků.
„Nepřítel se schovává ve sklepích, jejich drony jim shazují zásoby. My ty zásoby ničíme, aby se vyčerpali,“ popisují vojáci zkušenost z oblasti kolem Kupjansku.
Mohlo by vás zajímat:
Ukrajinské drony zasáhly základnu raket Iskander na Krymu. Moskva mluví o terorismu, Kyjev o zásahu vojenského cíle.
Drony mění způsob boje. Výhodu mají hráči
Význam této technologie potvrzují i dostupná data. Ukrajinské ministerstvo obrany uvedlo, že v roce 2025 bylo zaznamenáno téměř 820 tisíc videem potvrzených zásahů ruských cílů pomocí dronů. Analytické zdroje zároveň uvádějí, že FPV drony jsou dnes odpovědné za většinu zásahů obrněné techniky a opevnění.
Masové nasazení bezpilotních prostředků zásadně změnilo pohyb na frontě. Technika se přesouvá dál od linie a vojáci musí počítat s neustálým sledováním ze vzduchu.
Zajímavý je i výběr operátorů. Velitelé se ve videu ptají na zkušenosti s videohrami. „Hrál jsi hry?“ zaznívá jako jedna z prvních otázek při výběru.
„Ti, co hráli hry, mají lepší reakce a motoriku. Pracuje se s nimi snáz,“ vysvětlují vojáci. Podle nich mají hráči výhodu v koordinaci pohybů i schopnosti rychle reagovat na situaci.
Technické vzdělání přitom není rozhodující. Důležitější je schopnost rychle se učit a zvládat stresové situace.
Válka dronů v číslech
Ukrajina v posledních letech výrazně navýšila výrobu i nasazení dronů a dnes jde o miliony kusů ročně. Hlavní roli hrají malé FPV drony, které fungují jako levná přesná munice a zasahují cíle na vzdálenost několika kilometrů.
Tyto stroje se běžně pohybují rychlostí přes sto kilometrů za hodinu a v upravených verzích mohou být ještě rychlejší. Těžší bezpilotní prostředky určené k bombardování unesou desítky kilogramů výbušnin a operují na větší vzdálenosti.
Jedním z klíčových faktorů je cena. Drony často stojí jen zlomek ceny cíle, který dokážou zničit. I relativně levné stroje tak mohou likvidovat techniku v hodnotě milionů dolarů. Ukrajina proto vsadila na masové nasazení a rychlou obměnu techniky.
Podle vojáků ale samotné dovednosti nestačí. Klíčová je motivace a pochopení role operátora. „Musí chápat, že jsou očima celé linie. Když je člověk ochotný na sobě pracovat, stane se dobrým pilotem,“ říkají.
Konflikt na Ukrajině ukazuje, jak rychle se mění charakter moderní války. Technologie, které byly ještě před několika lety doplňkem, dnes určují průběh bojů a stávají se hlavním hybatelem dění.