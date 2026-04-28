Zpronevěra za milion eur. Slovenská policie zahájila velkou razii kvůli evropským penězům

Protikorupční jednotka slovenské policie v úterý ráno zahájila razii pro podezření z ekonomické kriminality v souvislosti s penězi Evropské unie.
Informovalo o tom policejní prezidium, způsobenou škodu v případu odhadlo předběžně na více než jeden milion eur (24,3 milionu korun).
Příslušníci úřadu boje proti organizované kriminalitě podle policejního prezidia začali zajišťovat důkazy a vykonávat další úkony, po kterých mají následovat kroky vůči konkrétním lidem a subjektům.
Další informace k uvedené akci na středním Slovensku policie zatím nezveřejnila.
Ze „starých lidovců“ zůstane u moci patrně jen Jurečka. Promluvil o své nové práci
Nový předseda KDU-ČSL Jan Grolich dal na víkendovém sjezdu strany velmi jasně najevo, že „staří“ lidovci skončili a on míní udělat za touto dřívější érou tlustou černou čáru. Však se z této éry téměř nikdo nedostal do vedení, Marek Výborný, Petr Hladík či Jan Bartošek jsou minulostí. Přesto existuje jeden lidovecký politik, který by mohl být součástí vedení. Jde o Mariana Jurečku.
"V životě se bojím v podstatě všeho, kromě natáčení filmů," tvrdí Lars von Trier
Fascinující a vizuálně výrazné snímky dánského režiséra Larse von Triera baví diváky i kritiku. Tento provokatér a enfant terrible evropského filmu svá díla nazývá "terapiemi" vlastních psychických problémů, boří v nich filmové konvence. Ve čtvrtek 30. dubna oslaví 70 let.
ŽIVĚ Ukrajinci znovu zasáhli ruskou rafinerii v Tuapse, vypukl rozsáhlý požár
Ukrajina v noci na dnešek provedla další dronový úder na rafinerii ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska. Na místě vypukl rozsáhlý požár, oznámil na síti Telegram místní gubernátor Veniamin Kondraťjev a dodal, že úřady evakuují obyvatele v okolí závodu.
Ukrajina v noci na dnešek provedla další dronový úder na rafinerii ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska. Na místě vypukl rozsáhlý požár, oznámil na síti Telegram místní gubernátor Veniamin Kondraťjev a dodal, že úřady evakuují obyvatele v okolí závodu. Dvojice nedávných ukrajinských vzdušných útoků na rafinerii a ropný terminál v Tuapse způsobila rozsáhlé ekologické škody.
Zatřásl plačícím synem, ten zemřel. Slavného horolezce pak srazila přítelkyně ze skály
Z příběhu švýcarského alpinisty mrazí. Erhard Loretan se zapsal do historie horolezectví tím, že zdolal všech 14 osmitisícovek. Jeho osobní život ale ovlivnila tragédie, kdy způsobil smrt svého sedmiměsíčního syna. Nakonec zemřel po pádu z alpského hřebenu přesně v den svých narozenin. V úterý od tohoto momentu uplynulo 15 let.