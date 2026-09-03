Přeskočit na obsah
Benative
3. 9. Bronislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Zpravodajský server dostal dopis, v němž se pisatel hlásí k útoku na rozvodnu. Policie ho prověřuje

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Policie v Braniborsku prověřuje dopis, v němž se kdosi přihlásil k úternímu útoku na rozvodnu na jihu této německé spolkové země. Informuje o tom agentura DPA. V úterý se cílem sabotáže stala také rozvodna v Bergheimu nedaleko Kolína nad Rýnem.

Policie, Německo, německá policie, kontrola
Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
Reklama

„Braniborská policie ve čtvrtek dostala informace o dopisu, který se přihlašuje k odpovědnosti v souvislosti s útokem v obci Turnow-Preilack,“ uvedla policejní mluvčí. Rozvodna se nachází u elektrárny Jänschwalde. Policie autenticitu dopisu prověřuje a podle mluvčí ji nyní nelze potvrdit ani vyvrátit. Další podrobnosti nezveřejnila.

Server taz.de ve čtvrtek večer napsal, že dostal dopis, jehož pisatel se hlásí k útoku v Braniborsku. Podle poštovního razítka ho odeslal ze Severního Porýní-Vestfálska. Zda jde o dopis, jehož autenticitu zkoumá policie, není jasné, podotýká DPA.

Související

Podle taz.de o sobě pisatel uvádí, že jednal sám a že ho k útoku na rozvodnu přivedlo „nezměrné utrpení“, které prožívá kvůli používání fosilních paliv. Podrobně popsal vlastnoručně vyrobené rakety, které použil.

Na rozvodnu poblíž elektrárny Jänschewalde v úterý ráno pachatel či pachatelé zaútočili objekty domácí výroby, které se podobaly silvestrovským raketám. Vyšetřovatelé doposud našli více než desítku takových objektů.

Reklama
Reklama

O několik hodin později se podobný incident stal i v rozvodně v Bergheimu. Také tam policie našla odpalovací zařízení a pyrotechniku.

„Stále více se potvrzuje, že oba útoky jsou součástí koordinovaného útoku na naše objekty zajišťující zásobování energií,“ uvedl braniborský ministr vnitra Jan Redmann.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
US Open Tennis
US Open Tennis
US Open Tennis

Ósakaová znovu šokovala outfitem. A pak v úporné bitvě přehrála Siniakovou

Marie Bouzková postoupila podruhé v kariéře do 3. kola tenisového US Open. Britku Harriet Dartovou dnes porazila na newyorském betonu 6:2, 6:2 a příště vyzve šestinásobnou grandslamovou šampionku Igu Šwiatekovou z Polska. Neuspěla Kateřina Siniaková, která podlehla Japonce Naomi Ósakaové 2:6, 7:5, 1:6. Dalibor Svrčina prohrál s Italem Lucianem Darderim 3:6, 7:6, 4:6, 4:6.

Reklama
FILE PHOTO: Commander of the Bosnian Serb army general staff General Ratko Mladic salutes during a visit to an airbase in Zaluzani near Banja Luka
FILE PHOTO: Commander of the Bosnian Serb army general staff General Ratko Mladic salutes during a visit to an airbase in Zaluzani near Banja Luka
FILE PHOTO: Commander of the Bosnian Serb army general staff General Ratko Mladic salutes during a visit to an airbase in Zaluzani near Banja Luka

Letadlo s tělem Mladiče přistálo v Bělehradě. Rodina oznámí, jak bude vypadat pohřeb

V Bělehradě ve čtvrtek podle srbských médií přistálo letadlo, které z Haagu přepravovalo tělo válečného zločince Ratka Mladiče. Ten zemřel ve vězení, kde si odpykával doživotní trest za zločiny spáchané za války v Bosně v 90. letech minulého století. Podle médií bude v srbském hlavním městě na začátku příštího týdne jeho pohřeb.

Reklama
Reklama
Reklama