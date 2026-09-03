Zpravodajský server dostal dopis, v němž se pisatel hlásí k útoku na rozvodnu. Policie ho prověřuje

Policie v Braniborsku prověřuje dopis, v němž se kdosi přihlásil k úternímu útoku na rozvodnu na jihu této německé spolkové země. Informuje o tom agentura DPA. V úterý se cílem sabotáže stala také rozvodna v Bergheimu nedaleko Kolína nad Rýnem.
„Braniborská policie ve čtvrtek dostala informace o dopisu, který se přihlašuje k odpovědnosti v souvislosti s útokem v obci Turnow-Preilack,“ uvedla policejní mluvčí. Rozvodna se nachází u elektrárny Jänschwalde. Policie autenticitu dopisu prověřuje a podle mluvčí ji nyní nelze potvrdit ani vyvrátit. Další podrobnosti nezveřejnila.
Server taz.de ve čtvrtek večer napsal, že dostal dopis, jehož pisatel se hlásí k útoku v Braniborsku. Podle poštovního razítka ho odeslal ze Severního Porýní-Vestfálska. Zda jde o dopis, jehož autenticitu zkoumá policie, není jasné, podotýká DPA.
Podle taz.de o sobě pisatel uvádí, že jednal sám a že ho k útoku na rozvodnu přivedlo „nezměrné utrpení“, které prožívá kvůli používání fosilních paliv. Podrobně popsal vlastnoručně vyrobené rakety, které použil.
Na rozvodnu poblíž elektrárny Jänschewalde v úterý ráno pachatel či pachatelé zaútočili objekty domácí výroby, které se podobaly silvestrovským raketám. Vyšetřovatelé doposud našli více než desítku takových objektů.
O několik hodin později se podobný incident stal i v rozvodně v Bergheimu. Také tam policie našla odpalovací zařízení a pyrotechniku.
„Stále více se potvrzuje, že oba útoky jsou součástí koordinovaného útoku na naše objekty zajišťující zásobování energií,“ uvedl braniborský ministr vnitra Jan Redmann.
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