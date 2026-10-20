Je Kim v kómatu? Spekulace o osudu tajemného diktátora sílí, rýsují se dvě nástupkyně

Přišel s tím britský deník The Sun: severokorejský diktátor Kim Čong-un měl údajně utrpět vážné krvácení do mozku, po kterém upadl do kómatu. Podle neověřených informací byl následně transportován do čínské metropole Pekingu, kde se měl podrobit naléhavému lékařskému zákroku. Zprávu dosud nepotvrdily severokorejské ani čínské úřady.
Dvaačtyřicetiletý Kim, který Severní Koreji vládne od prosince 2011, měl být podle článku The Sun převezen do Číny kvůli nedostatečným možnostem specializované lékařské péče v Pchjongjangu. Údajně se nachází v nemocnici Peking Union Medical College Hospital, kde prý podstoupil urgentní zákrok. Nemocnice patří mezi přední zdravotnická zařízení v Číně.
Kim Čong-un se podle posledních dostupných zpráv severokorejských státních médií objevil na veřejnosti 11. října během slavnostního otevření muzea vojenských technologií v Pchjongjangu. Doprovázela ho manželka Ri Sol-ču a dospívající dcera Kim Ču-e. Od té doby není potvrzeno žádné jeho další veřejné vystoupení. Několikadenní nepřítomnost na veřejnosti však není pro severokorejského vůdce neobvyklá.
Podle odborníka na Severní Koreu Benedicta Rogerse lze očekávat, že režim zveřejní nové fotografie či záběry dokazující Kimovu přítomnost na veřejnosti, případně přistoupí k oficiálnímu oznámení, pokud skutečně došlo k závažné události. Rogers zároveň varoval před unáhlenými závěry a připomněl, že podobné spekulace o Kimově úmrtí se objevily již několikrát.
Nejznámější případ pochází z dubna 2020, kdy severokorejský vůdce vynechal oslavy narozenin svého dědečka a zakladatele KLDR Kim Ir-sena. Následovala přibližně dvacetidenní nepřítomnost na veřejnosti, která vyvolala spekulace o jeho vážném onemocnění, kómatu nebo dokonce smrti. Kim se ovšem 1. května znovu objevil na slavnostním otevření továrny na výrobu hnojiv.
Otázka následnictví
Případné úmrtí Kim Čong-una by otevřelo otázku nástupnictví v jedné z nejuzavřenějších zemí světa. Za jednu z možných nástupkyň je dlouhodobě považována jeho mladší sestra Kim Jo-čong, která zastává významnou funkci ve vedení vládnoucí Korejské strany práce. Patří mezi nejviditelnější představitele režimu a pravidelně vystupuje s ostrými prohlášeními vůči Jižní Koreji a Spojeným státům.
Naposledy v pondělí 19. října Kim Jo-čong pohrozila rozmístěním dalších taktických zbraní poblíž jihokorejských hranic a obnovením propagandistického vysílání prostřednictvím reproduktorů. Její veřejné vystupování dokládá významné postavení uvnitř režimu, samo o sobě však neznamená, že by se po případné bratrově smrti automaticky ujala moci.
Další možnou diskutovanou nástupkyní je Kimova přibližně třináctiletá dcera Kim Ču-e, která se od listopadu 2022 stále častěji objevuje po otcově boku. Doprovázela ho na vojenských přehlídkách, při kontrolách zbrojního průmyslu i během státní návštěvy Číny v září 2025.
Jihokorejská rozvědka NIS letos v únoru informovala, že Kim Ču-e již pravděpodobně prochází procesem přípravy na budoucí nástupnictví. Režim ji však oficiálně za následnici neprohlásil. Někteří analytici připouštějí možnost, že by do její dospělosti vykonávala moc Kimova sestra.
Žena v čele
Předání moci ženě by ale bylo v kontextu korejské kultury i severokorejského režimu mimořádně nezvyklé a historicky zcela bezprecedentní, upozorňují odborníci. Žena hraje v tradiční korejské hierarchii pečovatelskou a podpůrnou roli. Jak Kimova sestra, tak jeho dcera by se tak musely prosadit v silně patriarchálním prostředí.
Předání moci v dynastii Kimů historicky provázely krvavé čistky. V prosinci 2013 nechal Kim Čong-un popravit svého strýce Čang Song-tcheka, který patřil mezi nejmocnější představitele severokorejského režimu. Státní propaganda ho obvinila z vlastizrady, korupce a pokusu o převzetí moci.
V únoru 2017 byl na mezinárodním letišti v malajsijském Kuala Lumpuru zavražděn také Kimův starší nevlastní bratr Kim Čong-nam. Při útoku byla použita mimořádně toxická nervově paralytická látka VX. Jihokorejské a americké úřady připsaly odpovědnost severokorejskému režimu, který zapojení odmítal.
Otázky kolem Kimova zdraví přitahují pozornost také kvůli jeho životnímu stylu a rodinné anamnéze. Podle dřívějších odhadů jihokorejské rozvědky vážil přibližně 140 kilogramů a na veřejných záběrech byl opakovaně zachycen při kouření.
Gurmán s nezdravým životním stylem
Bývalý hvězdný basketbalista Dennis Rodman, který se několikrát s Kimem sešel, uvedl, že hodně kouří, preferuje francouzské koňaky a jí především maso, humry a fast-foody. Jeho otec Kim Čong-il navíc v roce 2008 prodělal mozkovou mrtvici.
Případná smrt Kim Čong-una by mohla mít zásadní bezpečnostní dopady na celý Korejský poloostrov. KLDR disponuje jadernými zbraněmi, rozsáhlým raketovým arzenálem a více než milionovou armádou. Náhlá změna ve vedení režimu by tak vyvolala otázky ohledně kontroly nad strategickými zbraněmi a stability severokorejských ozbrojených sil.
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