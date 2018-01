Popový zpěvák Ed Sheeran se zasnoubil s dávnou láskou. Nadšené jsou i naše kočky, vzkázal mladý Brit

před 3 hodinami

Šestadvacetiletý britský popový zpěvák Ed Sheeran se ještě před novým rokem zasnoubil s o rok mladší Cherry Seabornovou.

Londýn - Šťastná zpráva pro zpěváka, smutná pro obrovský houf jeho fanynek. Jeden z nejpopulárnějších hudebníků současnosti Ed Sheeran se zasnoubil. O ruku požádal dlouholetou přítelkyni Cherry Seabornovou.

"Těsně před novým rokem jsem ze sebe udělal snoubence. Jsme šťastní a zamilovaní a nadšené jsou i naše kočky," napsal šestadvacetiletý zpěvák pod fotografii na svém Instagramu.

Právě na této sociální síti Sheeran v sobotu zásnuby oznámil. Novinku se mu tak dařilo tajit poměrně dlouho. Příspěvek, na kterém líbá svoji čerstvou snoubenku, si vysloužil už skoro pět milionů "lajků".

Britský písničkář se s o rok mladší Cherry seznámil už v jedenácti letech, když navštěvovali stejnou školu v Suffolku na východě Anglie. Chodit spolu začali ale až o mnoho let později, a to částečně i díky další celebritě, osmadvacetileté zpěvačce Taylor Swiftové. Ta je v červenci 2015 oba pozvala na svou party, kterou pořádala u příležitosti oslav Dne nezávislosti USA. Právě někdy v té době se dvojice dala dohromady.

Jinak veřejnost o jejich vztahu mnoho neví. Soukromí si totiž pár pečlivě střeží a bulvární novináři na ně většinou marně číhají. Informace o samotné Cherry by pak s bídou vydaly na krátký životopis. Kromě věku o ní média vědí jen to, že je vášnivá hokejistka a studovala Dukeovu univerzitu v Severní Karolíně. Podle agentury Reuters také v minulosti pracovala v New Yorku ve slavné finanční čtvrti Wall Street.

Někdy se Sheeran o svém vztahu zmíní aspoň v rozhovorech. V jednom z nich například vzpomínal na to, jak se o něho Cherry starala, když si minulý rok na podzim zlomil při jízdě na kole pravou ruku. Kvůli zranění musel rušit i některé koncerty. Cherry o něho tehdy pečovala a kvůli zasádrované ruce mu i čistila zuby, svěřil se zpěvák a kytarista v jedné osobě.

"Žijeme spolu a máme kočky. Myslím, že když máte kočky, je to to ono," vtipkoval rodák z anglického města Halifax zase v jiném rozhovoru.

Ed Sheeran sklízí hudební úspěchy po celém světě už několik let. Mezi jeho nejslavnější singly patří například The A Team, Thinking out Loud, Photograph nebo Shape of You - písnička, která se stala nejprodávanější skladbou roku 2017 ve Velké Británii.

Album ÷ (Divide), ze kterého zmiňovaný singl pochází, bylo v USA zase nejstreamovanějším CD loňského roku. Mladý zpěvák, který se při koncertech doprovází na kytaru, stihl vydat dohromady už tři alba a získat řadu prestižních ocenění včetně Grammy.