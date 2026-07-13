Zpětný ráz kulometu byl silnější. Ruský voják během výcviku ohrozil ostatní

Ruského vojáka při výcviku odhodil čtyřhlavňový kulomet YakB-12,7 improvizovaně umístěný na nákladním automobilu. Zbraň se nekontrolovaně otáčela a palbou těsně minula instruktora stojícího vedle střelce i všechny zúčastněné.
Video se začalo rychle šířit na sociálních sítích 12. července 2026. Záznam zachycuje nováčka usazeného na otočné lafetě a několik dalších příslušníků ruských sil, kteří přihlížejí výcviku mobilní palebné skupiny.
Po stisknutí spouště se celé stanoviště prudce roztočí kolem své osy. Střelec se nejprve snažil konstrukce držet, ale následně byl vymrštěn přes korbu.
Kulomet ještě krátce pokračoval v palbě, zatímco instruktor se kryl za nosnou konstrukcí zbraně, tzv. lafetou. Podle dosud zveřejněných informací incident nikoho nezranil. Ruské ministerstvo obrany se k události veřejně nevyjádřilo.
Kulomet YakB-12,7 vznikl v Sovětském svazu jako letecká zbraň pro bitevní vrtulníky Mi-24 a dosahuje kadence až 5000 výstřelů za minutu.
Ve vrtulníku jej nese dálkově ovládaná věž, která zpětný ráz a točivý moment pohltí do konstrukce helikoptéry. Zveřejněný záznam oproti tomu ukazuje montáž na otevřené korbě vozu. Improvizovaná pozemní lafeta tak v tomto případě síly přenesla přímo na střelce a ten nad zbraní okamžitě ztratil kontrolu.
Ruská armáda stále častěji nasazuje letecké zbraně v improvizovaných pozemních úpravách jako reakci na ukrajinské drony útočící na zásobovací trasy a vojenskou logistiku. Kulomet YakB-12,7 je jednou z dalších leteckých zbraní, které ruské jednotky upravují a testují v terénních podmínkách.