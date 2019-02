Zoufalé děti Jemenu: Dvanáctiletá dívka váží jako kojenec, bez pomoci by nepřežila

Dvanáctiletá Fatima Ibrahim Hadiová z Jemenu váží tolik, jako běžně mívají roční děti. "Veškeré tuky v jejím těle už byly využity, zůstaly jen kosti," popisuje její stav lékařka a vedoucí kliniky pro podvyživené Makiah al-Aslamiová. Zemi roky sužuje válka a s ní spojená humanitární krize obřích rozměrů.

Když začalo v roce 2015 bombardování u hranic Jemenu a Saúdské Arábie, musela Fatima společně se svými deseti sourozenci a otcem opustit jejich společný domov. Od té doby rodina žije pod stromem.

"Nemáme peníze, abychom si sehnali jídlo. Všechno, co máme, je to, co nám dají sousedé a příbuzní," líčí agentuře Reuters její sestra, která se také jmenuje Fatima.

Dlouhodobý nedostatek potravin vedl k tomu, že dívka zhubla až na pouhých deset kilogramů. "Nikdo s námi nemá soucit ani se o nás nestará, nikdo nám s ní nepomohl," říká její sestra. Na pomoc svým dětem rezignoval i jejich otec. "Sedí pod stromem a nehýbe se. Pokud tady zůstaneme, vyhladovíme a nikdo se o nás nedozví. Nemáme žádnou budoucnost," varuje.

Záchrana nakonec přišla od jednoho z příbuzných, který se po pohledu na malou Fatimu rozhodl, že jí léčbu zaplatí. Dvě nemocnice ji odmítly přijmout, ujmula se jí až klinika v jedné z nejchudších oblastí Jemenu - v provincii Hajjah na západě země.

"Má nejextrémnější možnou formu podvyživení," říká její lékařka Aslamiová. Předpokládá, že na uzdravení po fyzické i psychické stránce bude potřeba měsíc.

Na její klinice je nyní 43 podvyživených těhotných žen, v následujících měsících tak počet jejích pacientů vzroste o nově narozené děti. "Jde o katastrofu na pokraji hladomoru," hodnotí lékařka. "Jemenská společnost a rodiny jsou vyčerpané. Jediná možnost je zastavit válku," zdůrazňuje Aslamiová. Na klinice od konce roku 2018 zemřelo na podvýživu již čtrnáct lidí.

Jedno jídlo pro celou rodinu. V lepším případě

V Jemenu má nyní problém obstarat si jídlo až dvanáct milionů lidí z celkových sedmadvaceti milionů.

"Situace bude pokračovat a myslím, že se zhorší. Obležení stále pokračuje, letecké útoky a válka stále pokračují. Zničilo to vodu, vzdělání, všechny zdroje, pitná voda není čistá, tak co čekáte?" ptá se lékařka Aslamiová.

Počátkem týdne vyzvala OSN obě bojující strany k tomu, aby byl zpřístupněn sklad se zásobami ve městě Hudajdá, ve kterém se nachází přes 51 tisíc tun obilí. To by na měsíc nasytilo až čtyři miliony lidí. Přestože boje v přístavu ustaly, jednotky na místě zůstaly a blokují přístup k zásobám. OSN se obává, že pokud nebudou zásoby rozvezeny, obilí shnije a dojde ke zhoršení humanitární krize.

Jemen sužuje od roku 2014 občanská válka, v níž proti sobě bojují šíitští povstalci Hútíové, podporovaní Íránem, a vládní vojska mezinárodně uznávaného prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího. Tomu od roku 2015 pomáhá koalice v čele se sunnitskou Saúdskou Arábií, která do země dodává zbraně, čímž podle organizace Amnesty International konflikt zostřuje.

