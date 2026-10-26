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„Zorganizuji opozici.“ Bolsonaro nepřímo uznal porážku v brazilských volbách

ČTK
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Neúspěšný brazilský krajně pravicový kandidát na prezidenta Flávio Bolsonaro nepřímo uznal porážku v nedělním druhém kole prezidentských voleb. Prohlásil, že bude organizovat opozici proti levicovému prezidentovi Luizovi Ináciovi Lulovi da Silva, který prezidentské volby vyhrál. Kvůli obavám úřadů, že by mohl utéct do zahraničí, musel Bolsonaro odevzdat své cestovní doklady, píší brazilská média.

Brazil's presidential runoff election
Bolsonaro v pondělí také uvedl, že mu policie zabavila cestovní doklady a předala mu soudní zákaz vycestovat z Brazílie. Foto: REUTERS – Agustin Marcarian
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"Zorganizuji opozici, abychom vzdorovali chaosu," uvedl Bolsonaro. Uvedl, že chce shromáždit zvolené poslance a senátory ze své Liberální strany a vypracovat strategii, aby "se ze sněmovny a senátu staly naše pevnosti".

Liberální strana bude mít po volbách v obou komorách parlamentu největší klub a staronový prezident Lula, který v lednu zahájí svůj čtvrtý mandát, tak bude mít velké obtíže v parlamentu prosadit své návrhy. Většinu mandátů totiž v parlamentu mají středové a pravicové strany.

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Bolsonaro v pondělí také uvedl, že mu policie zabavila cestovní doklady a předala mu soudní zákaz vycestovat z Brazílie. Týká se to zřejmě dvou kauz, ve kterých je Bolsonaro vyšetřován. Politik považuje rozhodnutí za pokus ho zastrašit.

Krátce po zveřejnění výsledků v noci na pondělí Bolsonaro odmítl uznat porážku v druhém kole prezidentské volby. Poukázal na zmatky, které podle něj doprovázelo hlasování, například prodloužení doby hlasování o dvě hodiny, a žádal anulaci voleb. Podle médií však prodloužení hlasování nemělo na konečný výsledek kvůli nízkému počtu odevzdaných hlasů výrazný dopad. Druhé kolo vyhrál se skoro 52 procenty platných hlasů Lula.

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