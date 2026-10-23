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„Znovu to spustil.“ Musk podle Trumpa obnovil Ukrajině přístup ke Starlinku

ČTK
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Šéf společnosti SpaceX Elon Musk obnovil Ukrajině přístup k satelitní síti Starlink, prohlásil ve čtvrtek večer podle tiskových agentur americký prezident Donald Trump. Odmítl však říct, zda s Muskem o věci přímo hovořil. Kyjev si v posledních dnech stěžoval na omezení rychlosti připojení k systému, na kterém je ukrajinská armáda závislá při obraně proti ruské agresi.

Podle deníku Wall Street Journal Donald Trump ve středu Muska telefonicky požádal, aby omezení přístupu k satelitnímu systému zrušil.
Podle deníku Wall Street Journal Donald Trump ve středu Muska telefonicky požádal, aby omezení přístupu k satelitnímu systému zrušil.Foto: REUTERS – Evan Vucci
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„Nechci to komentovat, jestli jsem volal já, nebo někdo jiný, na tom podle mě nezáleží. Rozhodující je, že to znovu spustil,“ řekl Trump novinářům a dále se k věci nevyjádřil.

List Wall Street Journal předtím ve čtvrtek s odvoláním na nejmenované americké a ukrajinské činitele napsal, že Trump ve středu Muska telefonicky požádal, aby omezení přístupu k satelitnímu systému zrušil. Starlink podle deníku krátce po tomto hovoru fungoval lépe.

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Někteří ukrajinští představitelé ale deníku řekli, že připojení plně obnoveno nebylo, ačkoli nyní je rychlejší. Trump podle Wall Street Journal Muskovi řekl, že je frustrován z toho, že je rychlost Starlinku pro Ukrajinu stále omezená.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dříve ve čtvrtek řekl, že rychlost služby Starlink dosud obnovena nebyla a že doufá, že v příštích dnech o tom bude moci hovořit s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem.

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Musk zprvu naznačoval, že o omezení služeb rozhoduje americká vláda a vposledku Trump. Washington to odmítá. Trump už dříve popřel, že by o zpomalení rozhodoval; Rubio ve středu uvedl, že o přístupu Ukrajiny k systému rozhodují SpaceX a Musk, nikoli Bílý dům.

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Také ministr obrany Pete Hegseth ujistil, že Pentagon žádný takový pokyn nevydal. K rychlému obnovení plného přístupu společnost SpaceX vyzvala ve středu také Evropská komise.

Vztahy Zelenského s Washingtonem se propadly na nové dno poté, co Trump oznámil dohodu o nákupu ruské nafty a prominul Moskvě nové sankce. Prezident také opakovaně vyzval Kyjev, aby přestal útočit na ruské rafinerie, a Ukrajincům vzkázal, aby si zvolili nového prezidenta.

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