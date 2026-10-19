Znovu jsme nedostali varování od spojenců, postěžoval si Zelenskyj po útocích na Kyjev

Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pondělí popřel, že Spojené státy pozastavily sdílení některých zpravodajských informací s Ukrajinou. Píše o tom agentura Reuters, podle které je vyjádření šéfa americké diplomacie v rozporu s výroky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten v pondělí znovu řekl, že Ukrajina nedostala od partnerů varování před nočním ruským raketovým útokem.
Rubio během návštěvy Uzbekistánu reagoval na rozhovor se Zelenským, který v neděli odvysílala americká televize NBC. Ukrajinský prezident v něm řekl, že Washington sdílení zpravodajských informací pozastavil, ale později ho „odblokoval“.
„Nevím, odkud (Zelenskyj) tyto věci bere, nebo proč o těchto věcech mluví s novináři. Měli byste jít za ním a zeptat se ho. Nic jsme nepřerušili,“ řekl Rubio v Samarkandu.
Ohledně sdílení zpravodajských informací mezi Spojenými státy a Ukrajinou přicházejí v posledních dnech z obou stran často protichůdná vyjádření. Ve vztazích obou zemí zavládlo značné napětí.
Rádi Svoboda v pondělí ráno informovalo, že Ukrajina v noci nedostala od Američanů varování, že Rusko proti ní odpálilo další balistické rakety. Následně to potvrdil i prezident Zelenskyj.
„Rusko znovu po několik hodin útočilo balistickými raketami a znovu jsme nedostali varování od partnerů,“ napsal na síti Twitter.
Rusko podle Zelenského proti Ukrajině odpálilo 16 balistických střel. Označil to za „cílený útok proti Kyjevu a Kyjevské oblasti“. Rusko zasáhlo energetické objekty a další infrastrukturu, ale i zdravotnické zařízení, školu, stanici metra a obytné domy.
Úřady už dříve oznámily, že ruský útok na Kyjev si vyžádal nejméně jednu oběť na životě a osm zraněných.
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