Zničené silnice, z domů zbyly ruiny. Destrukce, která hrozí dalším ukrajinským městům

Bachmut se během měsíců změnil z běžného města v ruiny. Válka postupně ničí infrastrukturu, domovy i celé komunity.

Tomáš Hromada
Josef Hromada

Bachmut byl před válkou běžným průmyslovým městem s desítkami tisíc obyvatel. Po měsících ruských útoků se ale proměnil v trosky. Podobný vývoj dnes následuje i v dalších oblastech na východě Ukrajiny.

Ještě na začátku roku 2022 šlo o středně velké regionální centrum s přibližně 75 tisíci obyvateli, fungující infrastrukturou a průmyslem. Postup ruských sil a následné městské boje však během několika měsíců zásadně změnily jeho podobu.

Od léta téhož roku se Bachmut stal jedním z hlavních bojišť celé války. Bitva trvala více než devět měsíců a patřila k nejdelším a nejintenzivnějším střetům konfliktu. Podle agentury Reuters během vrcholu bojů zůstávaly ve městě jen jednotky tisíc civilistů, zatímco většina obyvatel uprchla.

Zásadní infrastruktura postupně přestala fungovat. Město přišlo o elektřinu i vodu a lidé přežívali v improvizovaných podmínkách, často ve sklepech bez základních služeb.

„Město, které přestalo existovat“

Záběry z oblasti po obsazení ruskými silami v květnu 2023 ukazují rozsáhlou destrukci: zničené ulice, rozpadlé domy a opuštěnou infrastrukturu. Analýzy satelitních snímků potvrzují, že velká část zástavby byla poškozena nebo zcela zničena.

Město se tak stalo jedním z nejviditelnějších příkladů toho, jak může dlouhodobé ostřelování a městské boje proměnit fungující sídlo v prakticky neobyvatelnou zónu.

Podobný vývoj lze dnes sledovat i v dalších částech Donbasu. Například v oblasti Pokrovska se fronta postupně přibližuje k civilní zástavbě. A ruské útoky zde opakovaně zasahují obytné domy i průmyslové objekty.

Tyto případy ukazují opakující se vzorec: dlouhodobé ostřelování vede k odchodu obyvatel, kolapsu infrastruktury a postupné fyzické destrukci měst.

Obnova podobně zničených oblastí může trvat roky až desítky let. V některých případech navíc nemusí být plná rekonstrukce vůbec realizovatelná. Nejen kvůli rozsahu škod, ale i kvůli demografickému úbytku obyvatel a pokračujícím bojům.

