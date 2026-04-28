Zničené silnice, z domů zbyly ruiny. Destrukce, která hrozí dalším ukrajinským městům

Bachmut se během měsíců změnil z běžného města v ruiny. Válka postupně ničí infrastrukturu, domovy i celé komunity.
Bachmut byl před válkou běžným průmyslovým městem s desítkami tisíc obyvatel. Po měsících ruských útoků se ale proměnil v trosky. Podobný vývoj dnes následuje i v dalších oblastech na východě Ukrajiny.
Ještě na začátku roku 2022 šlo o středně velké regionální centrum s přibližně 75 tisíci obyvateli, fungující infrastrukturou a průmyslem. Postup ruských sil a následné městské boje však během několika měsíců zásadně změnily jeho podobu.
Od léta téhož roku se Bachmut stal jedním z hlavních bojišť celé války. Bitva trvala více než devět měsíců a patřila k nejdelším a nejintenzivnějším střetům konfliktu. Podle agentury Reuters během vrcholu bojů zůstávaly ve městě jen jednotky tisíc civilistů, zatímco většina obyvatel uprchla.
Zásadní infrastruktura postupně přestala fungovat. Město přišlo o elektřinu i vodu a lidé přežívali v improvizovaných podmínkách, často ve sklepech bez základních služeb.
Mohlo by Vás zajímat:
„Město, které přestalo existovat“
Záběry z oblasti po obsazení ruskými silami v květnu 2023 ukazují rozsáhlou destrukci: zničené ulice, rozpadlé domy a opuštěnou infrastrukturu. Analýzy satelitních snímků potvrzují, že velká část zástavby byla poškozena nebo zcela zničena.
Město se tak stalo jedním z nejviditelnějších příkladů toho, jak může dlouhodobé ostřelování a městské boje proměnit fungující sídlo v prakticky neobyvatelnou zónu.
Podobný vývoj lze dnes sledovat i v dalších částech Donbasu. Například v oblasti Pokrovska se fronta postupně přibližuje k civilní zástavbě. A ruské útoky zde opakovaně zasahují obytné domy i průmyslové objekty.
Tyto případy ukazují opakující se vzorec: dlouhodobé ostřelování vede k odchodu obyvatel, kolapsu infrastruktury a postupné fyzické destrukci měst.
Obnova podobně zničených oblastí může trvat roky až desítky let. V některých případech navíc nemusí být plná rekonstrukce vůbec realizovatelná. Nejen kvůli rozsahu škod, ale i kvůli demografickému úbytku obyvatel a pokračujícím bojům.