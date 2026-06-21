Zní to jako dron, ale nemusí to být dron. Krym kvůli útokům zavedl podivný zákaz

Ruské úřady přišly s dalším mimořádným opatřením, které má pomoci v boji proti ukrajinským dronovým útokům. Na okupovaném Krymu zakázaly noční jízdy mopedů, motocyklů a dalších motorových dvoukolek. Podle nich totiž komplikují práci jednotek protivzdušné obrany, které je mohou zaměnit za dron, což může „vést k tragickým situacím“.
Zákaz platí od 17. června a vztahuje se na dobu mezi 20. hodinou večerní a 6. hodinou ranní. Podle úřadů má opatření zajistit bezpečnost obyvatel a ochranu vojenských i státních objektů na anektovaném poloostrově.
Vysvětlení pro neobvyklý zákaz poskytl Oleg Krjučkov, poradce Moskvou dosazeného šéfa Krymu Sergeje Aksjonova. „Zvuk mopedu přehlušuje zvuk dronu,“ cituje ho ruský exilový server Meduza.
Podle něj navíc zvuk motorových dvoukolek připomíná zvuk dronů natolik, že si je mohou obránci snadno splést. „Mobilní palebné týmy v noci reagují na zvuk motoru a situace se mohou vyvíjet různě. Někdy i tragicky,“ dodal Krjučkov a vyzval tamní rodiče, aby „dětem vysvětlili situaci“.
Děti ve spárech nepřítele
Podle Krjučkova si jsou totiž této „mopedové“ zranitelnosti dobře vědomi i samotní Ukrajinci. V úterním příspěvku na komunikační platformě Telegram tak obyvatele Krymu, zejména rodiče, varoval, že „nepřítel verbuje děti k nočním jízdám“ a že právě tyto jízdy podle něj snižují schopnost ruské protivzdušné obrany odhalovat drony.
Krjučkov rovněž oznámil, že úřady budou zabavovat motocykly a mopedy, které vyjedou během vzdušného poplachu. Už během prvního dne platnosti zákazu úřady zabavily 59 motocyklů, mopedů a dalších motorových dvoukolek, uvedly ruské úřady na svém oficiálním telegramovém účtu.
Rusko už v posledních dnech přijalo i další bezpečnostní opatření. Od 10. června například zastavilo noční provoz dálkových vlaků na Krymu poté, co dron zasáhl spoj na trase z Moskvy do Simferopolu.
Odřezávání
Ukrajina se v posledních týdnech soustředí na přerušování zásobovacích tras vedoucích na anektovaný poloostrov. Terčem útoků se staly sklady pohonných hmot, cisternové lodě i silniční mosty a další dopravní infrastruktura spojující Krym s pevninou.
Krym totiž hraje klíčovou roli v ruských vojenských operacích na jihu Ukrajiny. Moskva přes poloostrov zásobuje své jednotky a využívá tamní přístavy i letiště jako důležitá logistická centra. Cílem ukrajinských úderů je izolovat poloostrov od ruské armády i dodávek z Ruska.
Ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov ve středu postupnou izolaci poloostrova okomentoval slovy, že dronové údery postupně „mění Krym v ostrov“. „A to by mohlo mít pro Rusy velmi nečekané důsledky. Víc k tomu ale říct nemohu,“ dodal.