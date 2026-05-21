Zneužívání minulosti k nenávisti je ohavné, pustil se do českých politiků Svaz vyhnanců

Sjezd sudetských Němců v Brně je silným signálem porozumění a živého demokratického soužití. V tiskové zprávě to uvedl Svaz vyhnanců, jenž zastřešuje organizace Němců, kteří museli po druhé světové válce opustit střední a východní Evropu, a jejich potomků.
Předseda svazu Stephan Mayer odsoudil zneužívání minulosti v české debatě o sjezdu a ocenil prezidenta Petra Pavla a předsedu Senátu Miloše Vystrčila. Oba udělili záštitu festivalu Meeting Brno, který sudetské Němce do Česka pozval.
„Pro Svaz vyhnanců je Sudetoněmecký sněm 2026 silným signálem porozumění, společného evropského historického povědomí a živého demokratického soužití,“ uvedl svaz v tiskové zprávě. Konání sněmu v moravské metropoli je podle něj výsledkem řady let práce na porozumění mezi Čechy a Němci.
„Most porozumění vede do Brna,“ dodal předseda svazu Mayer, který je zároveň poslancem Spolkového sněmu a předsedou Německo-české parlamentní skupiny. „To, že se Sudetoněmecký sjezd může konat právě 80 let po hlavním roce vyhnání poprvé v Česku, je povzbudivým signálem pro Evropu míru a partnerství,“ dodal.
Podle Mayera je běžné, že se na „politických okrajích“ ozývají hlasy, které cestu smíření a spolupráce zpochybňují. „O to důležitější je, že se prezident Petr Pavel a předseda Senátu Miloš Vystrčil bezprostředně před Sudetoněmeckým sněmem tak jasně a symbolicky postavili za myšlenku smíření a převzali záštitu nad festivalem Meeting Brno,“ dodal.
Zneužívání minulosti prohlubuje příkopy
Mayer také odsoudil pokusy o zneužívání minulosti v politickém boji a pokusy hloubit nové příkopy mezi národy. Sjezd sudetských Němců je podle něj „podanou rukou, která byla přijata“.
Svaz vyhnanců je spolek, který zastřešuje práci německých vyhnaneckých sdružení. Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL) je jedním z nich, další sdružují například Němce vysídlené z dnešního západního Polska, Maďarska či Balkánu.
Svaz vznikl v roce 1957, v 60. letech mu předsedal například výrazný sociálnědemokratický politik z Československa Wenzel Jaksch. V letech 1998 až 2014 byla předsedkyní Erika Steinbachová, která často vstupovala do debaty o poválečném osudu etnických Němců odsunutých z Československa a Polska.
Mayer byl předsedou Svazu vyhnanců zvolen loni na podzim. Narodil se v Bavorsku, má ale sudetoněmecké předky. Je členem bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU), stejně jako spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt a bavorský premiér Markus Söder. Všichni tři politici avizovali, že do Brna na sjezd sudetských Němců dorazí. Söder tento týden rovněž řekl, že sjezd je nabídkou ke smíření mezi Čechy a Němci.
Sudetoněmecký sjezd začne v pátek a potrvá do pondělí, v Česku bude poprvé. Do Brna sudetské Němce pozvala iniciativa Meeting Brno. Sjezd pořádá krajanské sdružení Sudetoněmecké krajanské sdružení, které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. Česká Poslanecká sněmovna se hlasy vládních stran ANO, SPD a Motoristů minulý týden postavila proti konání sjezdu v Česku.
Komentář: Babišovo ANO bylo pro Deklaraci smíření s Němci, teď se přiživuje na nenávisti
Pokud lze na něčem ilustrovat proměnu, kterou prodělalo hnutí ANO, je to jeho vztah k sudetským Němcům. A pokud by byl premiér Andrej Babiš aspoň v něčem zásadový, musel by si přiznat, že i pragmatismus má své meze a že i na koaličním partnerovi záleží. Celé je to hlavně lekce z toho, s kým se ANO "paktuje" ve vládě.