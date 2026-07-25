Znepokojivý nález v troskách ruských dronů. Ukrajinci hlásí extrémní hodnoty radiace

Ukrajinská bezpečnostní služba (SBU) zdokumentovala nové případy údajného použití munice s ochuzeným uranem při útocích na Černihivskou oblast. Nebezpečné komponenty kontrarozvědka a vyšetřovatelé objevili v dronech Geran-2 nasazených mezi letošním dubnem a červnem.
Podle vyšetřování se radioaktivní prvky nacházely ve střelách R-60M, které Rusko upravilo pro odpalování z bezpilotních prostředků. Při ohledání míst dopadu a radiologickém průzkumu bojových hlavic pracovníci SBU a ukrajinské záchranné služby naměřili hodnoty radiace více než osmdesátkrát převyšující přirozené radiační pozadí.
Úroveň gama záření na některých troskách dosahovala 8,3 až 24 mikrosievertů za hodinu. Přípustný hygienický limit přitom podle SBU činí 0,3 mikrosievertu za hodinu.
„Tato úroveň záření představuje přímé ohrožení lidského zdraví a životního prostředí. Vyšetřování zahájené Bezpečnostní službou prokázalo, že hlavice těchto raket obsahují jaderný materiál identifikovaný jako uran-235 a uran-238,“ uvedla SBU.
Proč je ochuzený uran tak účinný?
Ochuzený uran je vedlejším produktem procesu obohacování uranu. Ve zbraních se používá zejména kvůli své vysoké hustotě, nikoliv kvůli radioaktivitě. Podle vedoucího výcvikového oddělení akademie Dronarium Dmytra Sleďuka je přibližně 2,5krát hustší než ocel, což z něj činí ideální materiál pro průbojnou munici určenou k ničení obrněných cílů.
Při dopadu se střely s ochuzeným uranem deformují způsobem, který zvyšuje jejich schopnost prorazit pancíř, a po nárazu se navíc vznítí. BBC poznamenává, že se používají například v tankových granátech, střelách a minometných nábojích ke zvýšení jejich průbojnosti.
Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) má ochuzený uran chemickou i radioaktivní toxicitu, je však podstatně méně radioaktivní než uran vyskytující se v přírodě. Obavy tak souvisejí především s možností kontaminace půdy a vznikem prachu obsahujícího částice ochuzeného uranu, které mohou být při vdechnutí nebo požití zdravotně rizikové.
SBU již zahájila trestní řízení podle článku 438 ukrajinského trestního zákoníku, který se týká válečných zločinů. Zároveň vyzvala obyvatele, aby byli při nálezu trosek dronů, raket či jiné munice obezřetní, nepřibližovali se k nim ani se jich nedotýkali.
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