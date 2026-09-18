„Zněl po smrti Diany, jako by vyhrál v loterii“. Třaskavé memoáry hýbou Británií, král zuří

Britský král Karel působil po smrti své první manželky Diany, „jako by vyhrál v loterii“, píše její bratr hrabě Charles Spencer ve své chystané knize Swan Song: Diana, My Sister. Ve čtvrtek z ní vyšel další úryvek. Ten první již dokázal vyvolat bouři v Buckinghamském paláci, ovšem ani ten druhý si vůči královské rodině nebere servítky.
Spencer uvedl, že tehdejší princ Charles (dnes britský král Karel III.) byl bezprostředně po Dianině smrti v roce 1997 „bezhlavě nadšený“. Podle jejího bratra nejspíš proto, že měl pocit, že se mu tím otevřela cesta k novému sňatku, vyplývá z nových pasáží zveřejněných v bulvárním deníku Daily Mail.
Hrabě Spencer své vzpomínky popisuje v knize Swan Song: Diana, My Sister, která má vyjít již příští týden. Z ukázek, které vycházejí ještě před vydáním, vyplývá, že je vůči královské rodině velmi kritická.
Pasáže ze zmiňované knihy zveřejňuje deník Daily Mail, který k memoárům získal exkluzivní přístup. Buckinghamský palác se nebývale ostře ohradil již proti první ukázce, která vyšla ve středu. A ani ta čtvrteční není vůči panovníkovi milosrdná.
„Když se na to dívám zpětně, mám podezření, že princovou první reakcí musela být spíše úvaha o tom, jak by mu tato událost mohla uvolnit cestu k sňatku s ženou, kterou miloval, než aby si uvědomoval ztrátu té, kterou nemiloval,“ popsal své pocity Spencer.
Dianin bratr se rovněž vrátil k rozhovoru, který měl s Karlem po telefonu krátce po její smrti. „Oproti ostatním, kteří byli v šoku a sotva dokázali vyjádřit soustrast, on zněl až nebývale rozjařeně. Jako by vyhrál v loterii, jsem si tehdy pomyslel.“
Spencer se rovněž zmínil o tom, že Diana po rozchodu s princem několikrát jela na místo na britském jižním pobřeží známém častými sebevraždami, ale že ji láska k synům Williamovi a Harrymu „zastavila a nedovolila zajít dál“.
„Je smutnou skutečností, že Diana se v pozdějším období života nejednou vydala k Beachy Head, nejvyššímu křídovému mořskému útesu v Anglii, a přitom zvažovala, že se vším skoncuje,“ napsal Spencer v knize, která má vyjít příští týden.
Buckinghamský palác se proti jeho tvrzením už ve středu ohradil. V neobvykle důrazném prohlášení tlumočil postoj krále a Spencerovu verzi událostí zpochybnil. Ke čtvrtečnímu úryvku se již dále nevyjádřil.
Princezna Diana zemřela 31. srpna 1997 při autonehodě v Paříži. Královská rodina již tehdy čelila kritice, že nedokázala dostatečně projevit emoce a soucit a že působila odtrženě od nálady veřejnosti.
Připomeňte si: Král Karel III. a královna Camilla na návštěvě v USA.
Nová šlechta chce vládnout Rusku. Zkušenosti nabrala krvavým způsobem
Z lidí, kteří se účastnili války proti Ukrajině, se v Rusku stávají budoucí politici, úředníci i veřejné tváře režimu. Nadcházející víkendové volby do Státní dumy mají být dalším krokem v procesu, který Kreml představuje jako nástup „skutečné elity“ země. Do parlamentu se tak můžou dostat lidé, kteří své zkušenosti nasbírali bojem proti Ukrajincům přímo na frontě.
Prostata není jediný viník. Časté noční močení může souviset s vážnější nemocí, říká urolog
Jednou, dvakrát nebo třikrát za noc na toaletu? Mnoho lidí bere noční vstávání kvůli močení jako nevyhnutelnou součást stárnutí. Podle lékařů jde ale o mýtus. Opakované buzení kvůli močení nemusí jen narušovat spánek, signalizovat může i vážný zdravotní problém.
ŽIVĚ Írán trefil v Hormuzském průlivu ropný tanker. „Nelegální proplutí,“ odůvodnil zásah
Íránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker. Dále tvrdí, že loď hoří, uvedla v pátek agentura AFP s odvoláním na prohlášení, které zveřejnila íránská státní média. „Ropný tanker Trend plující pod vlajkou Toga byl zasažen. Na palubě lodi vypukl požár,“ citovala AFP z prohlášení, které za důvod útoku označilo pokus tankeru o „nelegální proplutí“ průlivem.
ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu. Úřady hlásí čtyři mrtvé
Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na sobotu zahynuli dva lidé v Chersonské oblasti, další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi.
Válka s Íránem má údajně víc amerických obětí, než uvádí Pentagon
Od začátku konfliktu s Íránem na Blízkém východě zemřelo více amerických vojáků, než oficiálně uvedlo americké ministerstvo obrany, napsal v pátek deník The Washington Post (WP) s odkazem na šest informovaných zdrojů.