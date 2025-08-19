Znásilnění si natáčel. Policie uvedla podrobnosti k obviněním norského prince

Znásilnění čtyř žen, domácí násilí na bývalé partnerce pod vlivem drog a nelegální natáčení řady žen bez jejich vědomí a souhlasu, včetně záběrů na jejich genitálie. Tak zní výčet obvinění, které norská policie nově zveřejnila k případu osmadvacetiletého syna norské korunní princezny Mariuse Borga Høiby. Činy měl spáchat mezi rokem 2018 a listopadem 2024, uvádí deník Guardian.
Už v červnu byl princ prokuraturou obviněn z třiadvaceti trestných činů, další obvinění přibyla nyní. Kromě již zmíněných jde například o šikanu policistů nebo dopravní přestupky.
Už dříve byl princ obviněn také ze dvou případů ublížení na zdraví. "Nemohu zacházet do dalších podrobností o počtu obětí v tomto případu, kromě potvrzení, že se jedná o dvojciferné číslo," uvedl tehdy státní zástupce.
"Náš klient popírá všechna obvinění ze sexuálního zneužívání, stejně jako většinu obvinění týkajících se násilí. Před soudem předloží podrobnou verzi své verze událostí," uvedli k obviněním princovi obhájci. Høibymu v případě, že jej soud uzná vinným, hrozí až deset let za mřížemi.
K některým ze znásilnění mělo údajně dojít po konsensuálním sexu, když ženy usnuly. Høiby si tyto činy měl natáčet. Právě digitální materiál měl ve vyšetřování hrát významnou roli.
"Tento případ je velmi vážný. Znásilnění a násilí v blízkých vztazích jsou velmi závažné činy, které mohou zanechat trvalé stopy a ničit životy," uvedl k obviněním státní zástupce Sturla Henriksbø. Jak dodal, prokuratura nebere na zřetel, že muž je norským princem. Souzen bude jako běžný člověk.
Samotný soud by měl proběhnout na začátku příštího roku a potrvá několik týdnů. Princ už dříve kvůli obviněním strávil čas ve vazbě, z které byl ale později propuštěn.