Zahraničí

Znásilnění si natáčel. Policie uvedla podrobnosti k obviněním norského prince

Vojtěch Štěpán Vojtěch Štěpán
před 1 hodinou
Norský princ Marius Borg Høiby je obviněn z celkem 32 trestných činů, včetně znásilnění či ublížení na zdraví. V případě odsouzení mu hrozí až deset let za mřížemi. Norská policie k dřívějším obviněním přidala deset nových a zveřejnila podrobnosti. Princ nezastává žádnou státní funkci. Jeho biologický otec totiž nepochází z královské rodiny. Jeho matka se za korunního prince provdala až později.
Marius Borg Höiby, syn norské princezny
Marius Borg Höiby, syn norské princezny | Foto: ČTK

Znásilnění čtyř žen, domácí násilí na bývalé partnerce pod vlivem drog a nelegální natáčení řady žen bez jejich vědomí a souhlasu, včetně záběrů na jejich genitálie. Tak zní výčet obvinění, které norská policie nově zveřejnila k případu osmadvacetiletého syna norské korunní princezny Mariuse Borga Høiby. Činy měl spáchat mezi rokem 2018 a listopadem 2024, uvádí deník Guardian.

Související

"Zneužívají zákon." Mladého studenta z "Karlovky" odsoudili za špionáž na 15 let

Bahruz Samadov

Už v červnu byl princ prokuraturou obviněn z třiadvaceti trestných činů, další obvinění přibyla nyní. Kromě již zmíněných jde například o šikanu policistů nebo dopravní přestupky. 

Už dříve byl princ obviněn také ze dvou případů ublížení na zdraví. "Nemohu zacházet do dalších podrobností o počtu obětí v tomto případu, kromě potvrzení, že se jedná o dvojciferné číslo," uvedl tehdy státní zástupce.

"Náš klient popírá všechna obvinění ze sexuálního zneužívání, stejně jako většinu obvinění týkajících se násilí. Před soudem předloží podrobnou verzi své verze událostí," uvedli k obviněním princovi obhájci. Høibymu v případě, že jej soud uzná vinným, hrozí až deset let za mřížemi.

K některým ze znásilnění mělo údajně dojít po konsensuálním sexu, když ženy usnuly. Høiby si tyto činy měl natáčet. Právě digitální materiál měl ve vyšetřování hrát významnou roli.

Související

Pozor, kde v Itálii parkujete. Jak mafie řidiče kasíruje o miliardy

Policie, Itálie

"Tento případ je velmi vážný. Znásilnění a násilí v blízkých vztazích jsou velmi závažné činy, které mohou zanechat trvalé stopy a ničit životy," uvedl k obviněním státní zástupce Sturla Henriksbø. Jak dodal, prokuratura nebere na zřetel, že muž je norským princem. Souzen bude jako běžný člověk.

Samotný soud by měl proběhnout na začátku příštího roku a potrvá několik týdnů. Princ už dříve kvůli obviněním strávil čas ve vazbě, z které byl ale později propuštěn.

 
Mohlo by vás zajímat

Policie v Bělehradu opět rozehnala tisíce protivládních demonstrantů

Policie v Bělehradu opět rozehnala tisíce protivládních demonstrantů

Google zaplatí 30 milionů dolarů za urovnání žaloby ohledně soukromí dětí

Google zaplatí 30 milionů dolarů za urovnání žaloby ohledně soukromí dětí

Trump: Zelenskyj musí být flexibilní, Ukrajina nedostane zpět ztracené území

Trump: Zelenskyj musí být flexibilní, Ukrajina nedostane zpět ztracené území

Velitelé se báli hlásit skutečný stav věcí. Rusy u Pokrovsku přesto nakonec zastavili

Velitelé se báli hlásit skutečný stav věcí. Rusy u Pokrovsku přesto nakonec zastavili
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Norsko princ znásilnění policie královská rodina kriminalita ublížení na zdraví

Právě se děje

Aktualizováno před 38 minutami
Česko-ruský pár z US Open vyřadil domácí legendu. Potom ale padl s Italy

Česko-ruský pár z US Open vyřadil domácí legendu. Potom ale padl s Italy

Tenistka Karolína Muchová do semifinále smíšené čtyřhry na US Open neprošla. Po boku Andreje Rubljova prohrála s duem Erraniová, Vavassori 1:4, 4:5.
před 1 hodinou
Plzeň si spravila chuť, v Boleslavi rozjela bláznivý kolotoč. Posila slaví hattrick

Plzeň si spravila chuť, v Boleslavi rozjela bláznivý kolotoč. Posila slaví hattrick

Fotbalisté Plzně rozstříleli v dohrávce 3. ligového kola Mladou Boleslav na jejím hřišti 5:0. Hosté vstřelili všechny branky mezi 17. a 55. minutou.
před 1 hodinou
Znásilnění si natáčel. Policie uvedla podrobnosti k obviněním norského prince

Znásilnění si natáčel. Policie uvedla podrobnosti k obviněním norského prince

Synovi korunní princezny v případě odsouzení hrozí až deset let za mřížemi.
před 1 hodinou
Policie v Bělehradu opět rozehnala tisíce protivládních demonstrantů

Policie v Bělehradu opět rozehnala tisíce protivládních demonstrantů

Policie v srbském hlavním městě Bělehradu v pondělí opět rozehnala tisíce protivládních demonstrantů, informovala v úterý agentura AP.
před 1 hodinou
Google zaplatí 30 milionů dolarů za urovnání žaloby ohledně soukromí dětí

Google zaplatí 30 milionů dolarů za urovnání žaloby ohledně soukromí dětí

Google se dohodl, že zaplatí 30 milionů dolarů za urovnání žaloby, podle které porušoval na své platformě YouTube zákony na ochranu soukromí.
Aktualizováno před 2 hodinami
Ohavné zacházení, zuří svět tenisu. Siniakovou prý odhodili jako nepotřebnou hračku

Ohavné zacházení, zuří svět tenisu. Siniakovou prý odhodili jako nepotřebnou hračku

Na podivný příběh neúčasti, účasti a nakonec neúčasti elitní deblistky Kateřiny Siniakové v mixu na US Open se snášejí naštvané ohlasy.
Aktualizováno před 2 hodinami
Trump: Zelenskyj musí být flexibilní, Ukrajina nedostane zpět ztracené území

ŽIVĚ
Trump: Zelenskyj musí být flexibilní, Ukrajina nedostane zpět ztracené území

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy