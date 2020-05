Zná tajemství mocných Saúdů a prchl do ciziny. Režim se teď zaměřil na jeho rodinu

Bývalý důstojník saúdskoarabských zpravodajských služeb Saad Aljabri se už přes dva roky ukrývá v Kanadě. Přestože po celou dobu zůstával v tichosti, nyní se jeho rodina rozhodla promluvit. Aljabriho příbuzní, kteří zůstali v Saúdské Arábii, totiž začali mizet.

Dvacetiletá Sarah a její o rok starší bratr Omar byli už v posteli, když k nim do domu v Rijádu, hlavním městě Saúdské Arábie, vrazili policisté a odvedli je na neznámé místo. Od incidentu, který se stal v březnu, o nich zbytek rodiny neslyšel. K zatčení se nevyjádřila ani saúdskoarabská vláda.

"Je to několik týdnů a my stále nevíme, kde jsou," řekl americkému deníku New York Times jejich bratr Khalid, který žije stejně jako otec Saad Aljabri v Kanadě. "Byli uneseni ze svých postelí. Ani nevím, jestli jsou živí, nebo mrtví," dodává.

Breaking | The family of Dr. Saad Aljabri breaks their silence w/@NYTBen re MBS taking their children hostage.



Dr. Aljabri is a former Saudi minister of state, Mohamed Bin Nayef’s closest advisor and confidant and the Kingdom’s top securocrat until 2017.https://t.co/DA9BIU6NJH — Mohamed Soltan | محمد سلطان (@soltanlife) May 21, 2020

Stejný osud minulý týden potkal i jejich strýce, který je profesorem elektrotechniky. Zatčení však podle příbuzných nesouvisí s žádným přestupkem, ale se Saadem Aljabrim. Podle serveru o Blízkém východě Middle East Eye nejhledanějším Saúdským Arabem za hranicemi království.

"Jsou to rukojmí a výkupným je návrat mého otce," tvrdí Khalid Aljabri. "Korunní princ Muhammad bin Salmán právě dokončuje rozdělanou práci a rozhodl se, že můj otec je tou největší."

Pravá ruka bývalého následníka trůnu

Saad Aljabri působil téměř 40 let jako důstojník zpravodajských služeb. Byl odborníkem na umělou inteligenci a boj s terorismem, například s organizací al-Káida. Zároveň pomáhal udržovat dobré vztahy své země se Spojenými státy a důvěřovali mu i král Salmán bin Abd al-Azíz a bývalý korunní princ Muhammad bin Nájif.

"Saad Aljabri byl dobrý chlap, tečka. Myslím, že každý, kdo s ním pracoval, si ho vážil. Byl chytrý, seriózní, tvrdě pracoval a byl nakloněn Spojeným státům. Byl pro nás dobrým partnerem," říká Gerald M. Feierstein, který s Aljabrim přišel do styku, když byl americkým velvyslancem v Jemenu. Podle něj byly jeho vztahy s americkými úředníky tak dobré, že je zval na svatby svých dětí.

Jeho činnost a blízké spojenectví s Muhammadem bin Nájifem, pro kterého pracoval na ministerstvu vnitra, jsou důvodem, proč se Aljabri bojí do rodné země vrátit. Když v roce 2015 král Salmán určil bin Nájifa následníkem trůnu, vyvolalo to nevoli prince Muhammada bin Salmána. V roce 2017 ho tak odstranil z funkce, umístil do domácího vězení a zmrazil mu účty. Letos v březnu nechal králova synovce zatknout.

"Předpokládejme, že by byl v Saúdské Arábii převrat. Právě on by byl pro prince největší hrozbou. Měl by moc a peníze na to, aby něco udělal," řekl serveru Middle East Eye zdroj, který si nepřál uvést jméno.

Agent na útěku

V době bin Nájifova odstranění z funkce byl Aljabri v zahraničí. Přestože prince bin Salmána nikdy veřejně nekritizoval, rozhodl se, že z obavy o své bezpečí se už do Saúdské Arábie nevrátí.

Na místě však zůstaly jeho dvě děti, Sarah a Omar, které se jen pár hodin po přesunu moci dozvěděly, že nesmí vycestovat ze země. Byly jim zablokovány bankovní účty a dvojice šla na výslech, kde se jich vyšetřovatelé ptali, kdy se otec vrátí. Oba předtím chtěli studovat na amerických univerzitách.

Aljabri utekl přes Německo do Spojených států. Nicméně z obavy, že princ bin Salmán má dobré vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, a tak by mohl požádat o jeho vydání, se přesunul do Kanady.

Od té doby na něj podle rodiny a jeho bývalých kolegů vyvíjí saúdskoarabská vláda tlak, aby se do země vrátil. "Muhammad bin Salmán je nervózní z každého, koho nemá pod kontrolou," myslí si bývalý velvyslanec Feierstein a dodává, že během dlouhých let práce pro tajné služby se Aljabri dozvěděl mnoho potenciálně citlivých informací. Ví, "kde jsou pohřbena těla".

Bývalý agent americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Bruce Riedel se domnívá, že vzhledem k rozsáhlému sledování, které mělo saúdskoarabské ministerstvo vnitra na starosti, Aljabri ví o všech aktivitách členů královské rodiny. "Jejich složky budou plné neobvyklých incidentů, od něčeho skutečně nelegálního až k trapnému," míní.

Pokud Aljabri tyto znalosti má, nechává si je zatím pro sebe. "Myslím, že se bojí. Vy byste se nebáli?" ptá se Riedel.

Nemluví ani o únosech svých příbuzných. Jeho rodina si ale podle deníku New York Times najala společnost ve Washingtonu, která bude tlačit na to, aby saúdskoarabská vláda zadržené příbuzné propustila.

Saúdskoarabské úřady ale přicházejí s vlastní teorií. Dva anonymní zdroje blízké případu listu neoficiálně sdělily, že bývalého důstojníka chtějí kvůli podezření z korupce. Aljabri podle nich využil své pozice k nahromadění majetku, který chce nyní korunní princ zpátky. Zatykač ale na něj saúdskoarabská vláda nevydala a kauzu zatýkání jeho příbuzných oficiálně nekomentovala.

