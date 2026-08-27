Zmizely celé vesnice. Počet obětí bleskových povodní v Tibetu a Nepálu rychle roste

Kamerový systém CCTV zachytil ničivý okamžik, kdy přístav Gyirong na čínsko-nepálské hranici zasáhl sesuv půdy a následná blesková povodeň.
Čína po středeční povodni v Tibetu na hranici s Nepálem pohřešuje podle nové bilance 558 lidí, další tři pak eviduje jako mrtvé, informovala ve čtvrtek stanice CNN. Nepálská policie zvýšila počet obětí na nejméně 270. Záchranáři dál pátrají po stovkách pohřešovaných, mezi nimi jsou občané více než 30 zemí. Celkový počet pohřešovaných dosahuje téměř 1400.
Ještě ve středu Čína uváděla 265 pohřešovaných. Z aktualizovaného počtu 558 pohřešovaných je 260 cizinců. Podrobnosti o jejich státní příslušnosti nejsou k dispozici.
Naopak nepálské úřady již dříve informovaly, že mezi pohřešovanými cizinci je 133 Indů, 47 Američanů, 34 Australanů, 33 Britů a 24 Kanaďanů. Nepálská policie podle DPA uvedla, že 41 zraněných skončilo v nemocnicích.
Spojené státy mezitím oznámily, že poskytnou Nepálu jako humanitární pomoc půl milionu dolarů. Peníze budou určeny na vybudování nouzového ubytování, zajištění vody či na sanitaci nebo podporu postižených obcí.
Podporu již přislíbily také Evropská unie či Indie. Generální tajemník OSN António Guterres uvedl, že týmy OSN již v Nepálu připravují pomoc postiženým oblastem.
Bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Co způsobilo zřícení ledovce, není jasné, ale podle nepálských úřadů je možnou příčinou zemětřesení, které bylo v oblasti zaznamenáno několik minut před katastrofou. Americká geologická služba (USGS) však uvedla, že podle její analýzy nebyly zaznamenané otřesy způsobeny zemětřesením, ale samotným zřícením kusu ledovce a horniny.