Stránky zmizely, fake news nikoli. Nový Facebook může pomoci šíření dezinformací, varují Slováci

před 2 hodinami

Opatření ve prospěch obsahu zveřejňovaného přáteli na úkor zpráv od médií testuje firma například na Slovensku, zatím se s úspěchem příliš nesetkalo.

New York - Společnost Facebook chce změnami na své sociální síti ohlášenými minulý týden podpořit "smysluplné interakce" mezi uživateli, možná ale nakonec zvýhodní tvůrce dezinformací. Opatření ve prospěch obsahu zveřejňovaného přáteli na úkor zpráv od médií či firem testuje od podzimu mimo jiné na Slovensku, kde novinka podle vydavatelů seriózního zpravodajství pomohla dosahu nepravdivých článků, napsal deník The New York Times.

"Lidé obvykle nesdílejí nudné zprávy s nudnými fakty," řekl listu Filip Struhárik ze slovenského Denníku N. Struhárik v posledních měsících mapuje dopad nové strategie Facebooku na Slovensku, kde se uživatelům od poloviny října v základní nabídce obsahu (takzvaném newsfeedu) vůbec nezobrazují příspěvky stránek (médií, celebrit, značek), vyjma těch, jejichž provozovatelé za to zaplatili.

Výběr obsahu od zmíněných subjektů, který algoritmus Facebooku vyhodnotí jakožto zajímavý pro daného uživatele, mají Slováci pod novou funkcí "Průzkumník". Ta však některé komentátory zklamala.

"Můj osobní pocit z Průzkumníku není dobrý," napsal Struhárik na svém blogu. "Je tam příliš mnoho věcí, které mě nezajímají. Je tam spousta příspěvků stránek, s nimiž jsem již velmi dlouho neinteragoval. Je tam mnoho příspěvků s malým počtem lajků a hodně banálních virálních videí, na jaké nikdy neklikám," pokračoval.

Změny ohlášené minulý čtvrtek poskytovatelem největší sociální sítě na světě nebudou tak radikální, jako ty testované na Slovensku a v dalších pěti zemích. Společnost ale nespecifikovala, jak přesně budou vypadat. Uživatelé je začnou pociťovat v nejbližších týdnech. Viceprezident týmu, který má ve Facebooku na starosti newsfeed, John Hegeman, řekl Denníku N jen to, že "jde o to, abychom se posunuli od pasivní konzumace obsahu ke smysluplné konverzaci".

Nový přístup k sestavování newsfeedu má údajně dávat přednost důvěryhodným médiím a filtrovat dezinformace a zprávy se senzačními titulky. Zatím však není jasné, jak přesně tohoto posunu vývojáři Facebooku dosáhnou. Současný experiment s rozdělením příspěvků do dvou oddělených proudů podle všeho hrál do karet spíše druhé straně.

"Tyto změny mohou mít významné následky, například mohou ztenčit publikum nevládním zdrojům zpravodajství a překvapivě také umocnit dopady vymyšlených a senzačních zpráv," uvedl The New York Times.

Ze Struhárikovy analýzy vyplývá, že opatření celkově drasticky zmenšilo dosah materiálů zveřejňovaných na Facebooku slovenskými médii, více však postihlo ta seriózní. Těm na podzim klesl průměrný objem interakcí zhruba o 40 procent, zatímco "alternativním" médiím jen o 27 procent. Interakce se jim zároveň ke konci roku vrátily na hodnoty podobné těm z období před změnami, zatímco u médií hlavního proudu zůstaly daleko pod nimi.

Efekt podle Struhárika ilustruje případ z prosince. Po slovenském internetu se tehdy šířila zpráva o muslimovi, který měl varovat před blížícím se teroristickým útokem jakéhosi "Samaritána", jenž mu předtím vrátil ztracenou peněženku. Nic takového se ve skutečnosti nestalo, ovšem zpráva se dostala k tolika lidem, že na její fiktivní charakter se Slováky rozhodla upozornit policie.

"Jenže když policie zveřejnila varování na Facebooku, zjistila, že na rozdíl od lživé zprávy, jíž se týkalo, se prohlášení uživatelům v newsfeedech neukázalo, neboť pocházelo z oficiálního zdroje," popsal Struhárik listu The New York Times.

V rámci zkvalitňování osobního výběru obsahu vyvíjí Facebook také službu, jejímž cílem je přinášet uživatelům užitečné zprávy z míst, kde žijí, informoval minulý týden server Quartz. Nová funkce je nazvána "Today In" (dnes v) a zatím se týká pouze uživatelů mobilní aplikace Facebooku v šesti amerických městech, kterým vybírá příspěvky dříve prověřených lokálních subjektů.