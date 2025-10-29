"Změňte rozpočet, jinak ho odmítneme." Europoslanci tlačí na šéfku Evropské komise

Evropská komise zveřejnila již v polovině července první návrh nového sedmiletého rozpočtu od roku 2028 v objemu dvou bilionů eur (49,3 bilionu Kč). Představila v něm několik zásadní změn s tím, že chce, aby byl mnohem flexibilnější a ambicióznější. Aby mohl takzvaný víceletý finanční rámec vstoupit v platnost, musí ho jednomyslně schválit členské státy EU a rovněž Evropský parlament. Očekávají se tedy dva roky intenzivních vyjednávání.
Z Evropského parlamentu se ozývala kritika návrhu hned po jeho zveřejnění. Rumunský europoslanec Siegfried Murešan z nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP), který je jedním ze dvou zpravodajů pro víceletý rozpočet, v rozhovoru s agenturou ČTK uvedl, že nesouhlasí s výší rozpočtu, ale ani s tím kolik financí má být určeno například pro zemědělce, na kohezní politiku a rovněž na podporu konkurenceschopnosti EU.
Nynější návrh dopisu, který je stále ve fázi finalizace, žádá komisi, aby přepracovala svůj návrh tak, aby odpovídal názorům právě středopravé EPP, ke které patří i von der Leyenová, středolevé frakce socialistů a demokratů (S&D), liberální skupiny Obnova Evropy (Renew Europe) a frakce Zelených. Toto kvarteto přitom tvoří většinu v Evropském parlamentu.
Europoslanci se staví zejména proti "národním plánům", což je nápad komise sloučit finanční prostředky pro zemědělce a regiony (které tvoří zhruba polovinu celkového rozpočtu EU) do jednotných fondů spravovaných 27 vládami bloku. Jedná se o změnu oproti současnému systému, kde hrály klíčovou roli při nakládání s financováním regiony. "Vzhledem k tomu, že současný návrh (národních plánů) nezohledňuje naše klíčové požadavky, nemůže představovat základ pro jednání," uvádí se v návrhu dopisu. "Proto se těšíme na to, až se naše klíčové požadavky smysluplně promítnou do pozměněného návrhu Evropské komise, což by umožnilo pokročit v jednáních s Evropským parlamentem," dodává.
Dopis má podle serveru Politico zvýšit tlak na unijní exekutivu, aby učinila ústupky. V případě absence dohody čtyři politické skupiny předloží na plenárním zasedání Evropský parlament ve Štrasburku, které začíná 12. listopadu, usnesení o odmítnutí části rozpočtu týkající se národních plánů.