"Změňte rozpočet, jinak ho odmítneme." Europoslanci tlačí na šéfku Evropské komise

před 1 hodinou
Čtyři hlavní politické skupiny v Evropském parlamentu budou žádat po předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové, aby provedla zásadní změny ve svém návrhu nového dlouhodobého rozpočtu EU, jinak hrozí jeho zamítnutím. Vyplývá to z návrhu dopisu, do kterého nahlédl bruselský server Politico.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v úterý na plenárním zasedání europarlamentu prohlásila, že vidí příležitost pro rozumnější partnerství s Čínou.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v úterý na plenárním zasedání europarlamentu prohlásila, že vidí příležitost pro rozumnější partnerství s Čínou. | Foto: ČTK

Evropská komise zveřejnila již v polovině července první návrh nového sedmiletého rozpočtu od roku 2028 v objemu dvou bilionů eur (49,3 bilionu Kč). Představila v něm několik zásadní změn s tím, že chce, aby byl mnohem flexibilnější a ambicióznější. Aby mohl takzvaný víceletý finanční rámec vstoupit v platnost, musí ho jednomyslně schválit členské státy EU a rovněž Evropský parlament. Očekávají se tedy dva roky intenzivních vyjednávání.

Europoslanci se staví zejména proti "národním plánům", což je nápad komise sloučit finanční prostředky pro zemědělce a regiony (které tvoří zhruba polovinu celkového rozpočtu EU) do jednotných fondů spravovaných 27 vládami bloku. Jedná se o změnu oproti současnému systému, kde hrály klíčovou roli při nakládání s financováním regiony. "Vzhledem k tomu, že současný návrh (národních plánů) nezohledňuje naše klíčové požadavky, nemůže představovat základ pro jednání," uvádí se v návrhu dopisu. "Proto se těšíme na to, až se naše klíčové požadavky smysluplně promítnou do pozměněného návrhu Evropské komise, což by umožnilo pokročit v jednáních s Evropským parlamentem," dodává.

Dopis má podle serveru Politico zvýšit tlak na unijní exekutivu, aby učinila ústupky. V případě absence dohody čtyři politické skupiny předloží na plenárním zasedání Evropský parlament ve Štrasburku, které začíná 12. listopadu, usnesení o odmítnutí části rozpočtu týkající se národních plánů.

 
