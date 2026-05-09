"Změna režimu" v Maďarsku: Magyar se ujal vlády, budovu parlamentu zdobí vlajka EU

Noví poslanci dnes na ustavujícím zasedání parlamentu formálně zvolili maďarským premiérem šéfa středopravicové strany Tisza Pétera Magyara. Tisza drtivě zvítězila v dubnových volbách a po 16 letech tak končí éra národně konzervativního premiéra Viktora Orbána. Nově jmenovaná předsedkyně zákonodárného sboru Ágnes Forsthofferová navíc nařídila, aby se na budovu instituce vrátila vlajka EU.
Dosavadní předseda vlády Viktor Orbán končí v čele kabinetu po 16 letech vlády a dříve řekl, že se vzdá poslaneckého mandátu. Podle AP dnes novou přísahu nesložil.
Noví poslanci a poslankyně složili přísahu dopoledne. Následně do čela jednokomorového Národního shromáždění zvolili Forsthofferovou. "Nechť je mé první rozhodnutí jako předsedkyně shromáždění prvním symbolickým krokem na cestě (zpět do Evropy). Tímto nařizuji, aby se od dnešního dne, po 12 letech, vrátila na budovu maďarského parlamentu vlajka EU," řekla podle AFP politička krátce po svém zvolení.
Nový premiér Magyar podle AP už dříve vyzval Maďary k účasti na dnešní oslavě "změny režimu" před budovou zákonodárného sboru. Dokud nebude sestavena nová vláda, povede zemi dočasně končící Orbánův kabinet, napsala agentura APA.
Tisza, která vznikla před několika lety, získala v 199členném zákonodárném sboru 141 křesel a bude tak mít ústavní většinu, což jí umožní měnit ústavu a prosazovat reformy. Budoucí premiér chce například reformovat veřejnoprávní média, aby se obnovila jejich nezávislost. Už dříve také slíbil reformy napravující vztahy s Bruselem, který kvůli pochybnostem o korupci a o fungování právního státu zadržuje vyplacení zhruba 18 miliard eur (přes 438 miliard Kč) z unijních fondů Budapešti.
Maďarsko čelí vážným výzvám, včetně stagnující ekonomiky a upadajících veřejných služeb, které podle analytiků vyžadují dlouhodobou strukturální reorganizaci, napsala AFP.
Předseda Evropské rady António Costa dnes podle ní hovořil o "nové kapitole v maďarských dějinách". "Jsme připraveni spolupracovat s novou maďarskou vládou," řekl na tiskové konferenci ke Dni Evropy.
Pětačtyřicetiletý právník Magyar, jenž sám sebe označuje za "kritického proevropského a konzervativního liberála", býval Orbánovým spojencem, ale s jeho stranou Fidesz se rozešel v roce 2024 po skandálu kvůli udělení milosti člověku zapletenému do kauzy zneužívání dětí. Do té doby nepříliš známý politik odsoudil Orbánův systém a postavil se do čela strany Tisza, která pak rychle získala podporu Maďarů.
Magyar mimo jiné navrhnul zlepšit veřejné služby, jako je zdravotnictví a školství, a avizoval boj proti korupci. Nastínil také prozápadní zahraniční politiku a prohlásil, že se bude snažit učinit z Maďarska spolehlivého spojence NATO a loajálního člena EU. Stejně jako Orbán ovšem odmítá dodávky zbraní na Ukrajinu a je proti rychlému začlenění této země do EU, i když s dosavadním maďarským premiérem nesdílí nepřátelskou rétoriku vůči Kyjevu.
Orbánova národně konzervativní strana Fidesz oproti dřívějším 135 křeslům získala v posledních volbách 52 mandátů a podle stanice BBC News vykazuje známky rozpadu. Samotný Orbán, který navzdory pokračující ruské invazi na Ukrajinu udržuje vřelé vztahy s Moskvou a razil ve své vlasti cestu takzvané "neliberální demokracie", uvedl, že se nyní zaměří na reorganizaci národního tábora. Podle AP dnes nebyl mezi nově zvolenými poslanci, kteří skládali přísahu. To se stalo poprvé od vzniku prvního postkomunistického maďarského parlamentu v roce 1990, napsala agentura.
Do sněmovny se dostalo také krajně pravicové hnutí Naše vlast (Mi Hazánk) se šesti křesly.
Mohlo by vás zajímat: Péter Magyar a jeho strana Tisza slaví vítězství ve volbách.
Kdo pozval kontroverzního Rusa? Objevil se na oslavách spolku spřízněného s obranou
Jen necelé dva měsíce poté, co ministerstvo obrany obnovilo spolupráci s kritizovaným Českým svazem bojovníků za svobodu, se na jeho akci objevil šéf ruského střediska, které provozuje organizace podléhající evropským sankcím kvůli šíření prokremelské propagandy. Svaz se brání, že Rusa nezval. Středisko ovšem tvrdí něco jiného. K akci se vyjádřil i resort obrany.
„Všude byly boty, trička a těla.“ Stadion se proměnil ve smrtící past
Nejdřív fotbalová horečka, pak panika a smrt. Tragédie v Akkře, která se odehrála přesně před 25 lety, dodnes děsí Afriku i celý fotbalový svět.
STEM: Češi nejsou velcí jestřábi, ale nižší výdaje na obranu podporuje jen 17 % lidí
Snižování výdajů na obranu podporuje 17 procent Čechů. Pro jejich zachování na dvou procentech hrubého domácího produktu (HDP) je 24 procent lidí. Dalších 27 procent dotázaných by preferovalo jejich růst na průměr Severoatlantické aliance (NATO), který loni činil 2,8 HDP. Nadprůměrný podíl HDP by do obrany investovalo 17 procent veřejnosti.
Fico bořil s Putinem "železnou oponu". Zklamaný Merz žádá vysvětlení cesty do Moskvy
Slovenský premiér Robert Fico se dnes v Moskvě sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Do ruské metropole přijel na oslavy 81. výročí vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Dopolední tradiční přehlídky na Rudém náměstí se ale šéf slovenské vlády nezúčastnil, napsalo ruské vydání stanice BBC. Fico je jediným lídrem ze zemí EU, který je oslavám přítomen.
Macháč kvůli nemoci odstoupil, to Nosková je v Římě už v osmifinále
Tenistka Linda Nosková v Římě porazila 6:1 a 6:3 Ukrajinku Oleksandru Olijnykovovou a postoupila do osmifinále. Skončil naopak Tomáš Macháč, který kvůli nemoci odstoupil před zápasem druhého kola s Rusem Daniilem Medveděvem.