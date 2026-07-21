Změna obchodních pravidel, pár dní poté hořící megasklady. Ruští influenceři zuří po ukrajinském útoku

Ruští influenceři a online prodejci oplakávají milionové ztráty. Škody po ukrajinském útoku na "ruský Amazon" se šplhají ke stovkám miliard
Změna obchodních podmínek těsně před dronovými útoky připravila Rusy prodávající na platformě Wildberries o jakoukoli šanci na odškodnění. Zatímco škody na vyhořelých skladech přesahují roční zisk firmy, „ruský Amazon“ nabízí poškozeným místo kompenzací slevy a „výhodné půjčky“ u spřízněné banky.
Obří požáry, miliardové škody a záplava videí rozlícených ruských influencerů a online prodejců, kteří popisují milionové ztráty a bezmoc. Tak vypadá bilance po dronových útocích Ukrajinců z minulého týdne na obří sklady největšího ruského internetového obchodu Wildberries, přezdívaného „ruský Amazon“.
„Nikdy jsem nepanikařila. Ale teď, ku***! Přišla jsem o zboží za miliony a na účtu mám 300 rublů,“ pláče v jenom z nejsledovanějších videí jedna z prodejkyň.
Během útoků, ke kterým došlo koncem minulého týdne, podle ruských úřadů zemřelo šest lidí a další desítky byly zraněny. Zasažena měla být také nedaleká ropná rafinerie.
Podobně jako žena z videa následky útoku popsal i muž jménem Alexej, který měl ve skladu stovky herních konzolí. „V noci mi volal známý, že na ně padají drony. Okamžitě jsem skočil do auta, ale na místo už nikoho nepustili. Zbylo mi jen přihlížet, jak mi v plamenech hoří zboží asi za 10 milionů rublů,“ uvedl prodejce pro ruské nezávislé médium Medusa. Aby nezbankrotoval, hned druhý den prý prodal auto.
Vyšší moc dronů
Jak tvrdí celá řada poškozených, s žádnou náhradou ztrát ani nepočítají. „Ani ne před deseti dny nás všechny Wildberries donutilo podepsat, že drony nejsou pojistná událost,“ vysvětluje prodejkyně z virálního videa.
Společnost ihned po zasažení skladů vydala vyjádření, které se však o ani částečném uhrazení škod nijak nezmiňuje. V příspěvku na Telegramu CEO a zakladatelka Wildberries, nejbohatší žena Ruska Tatyana Kim, vyjmenovala pouze první kroky po uhašení požárů.
Slibuje mimo jiné stoprocentní slevu na převoz zboží do jiných skladů a další slevy na poplatcích za skladování. Dále poškozeným prodejcům nabízí výhodné půjčky u státem kontrolované banky VTB, v jejíž správní radě sama zasedá.
Nakonec se Kim zavazuje, že zajistí další kroky ke spokojenosti všech a vyrovnání se situací. Prodejci, které Medusa oslovila, ale míní, že pokud nějaké peníze skutečně uvidí, pak jedině, pokud se jich domohou u soudů - a ani této cestě prý příliš nevěří.
Tomu nasvědčují i odhady ruské mutace ekonomického média Forbes. Podle nich se ztráty online prodejců pohybují mezi 150 až 235 miliardami rublů. Pro srovnání: podle Forbes mělo Wildberries loni zisk 150 až 170 miliard rublů.
Od nedávné změny pravidel, kterou podrobněji rozebírá deník The Moscow Times, navíc neexistuje žádná právní povinnost Wildberries kompenzovat ztráty způsobené jakoukoliv „force majeure“ (vyšší mocí – pozn. red.), což podle nového vymezení jmenovitě zahrnuje právě i dronové nebo jiné vojenské útoky.
Vesty, helmy i součástky do dronů.
Ukrajina útoky vysvětluje především tím, že firma Wildberries, která je už od roku 2021 na sankčních seznamech, významně zásobovala ruské vojáky na ukrajinské frontě a podle Ukrajinců přes ni klíčové komponenty přepravovala i samotná ruská armáda.
„Zařízení agresor využíval pro doručování komponentů na produkci dronů a naváděcích zařízení,“ napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na svém Telegramu krátce po útocích.
Wildberries navíc zřejmě ve velkém využívali i jednotliví ruští vojáci pro pořizování nesmrtícího vybavení na ukrajinskou frontu na vlastní náklady. Na stránkách e-shopu lze běžně nakoupit výstroj jako neprůstřelné vesty, uniformy, helmy nebo levné drony, které vojáci běžně využívají na průzkum a přivazují na ně lehčí výbušniny a granáty.