„Změna je nebezpečná, chtějí moc za každou cenu,“ straší Orbán těsně před volbami Maďary

Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek obvinil své politické oponenty, že je nezastaví nic, aby se zmocnili moci. Jsou podle něho ochotni spolupracovat i se zahraničními zpravodajskými službami. Orbán to řekl ve videu na facebooku, které zveřejnil dva dny před parlamentními volbami. V nich se rozhodne o tom, zda po 16 letech skončí vláda jeho národněkonzervativní strany Fidesz.
„Už před sčítáním hlasů organizují protesty a nepokoje,“ tvrdil Orbán. Jde podle něj o organizovaný pokus podkopat rozhodnutí maďarských voličů s pomocí chaosu, nátlaku a mezinárodních očerňujících kampaní. Na veřejnost se obrátil s varováním, že „změna je nebezpečná“, a s ujištěním, že „Fidesz je bezpečná volba“.
Tým investigativních východoevropských novinářů minulý týden zveřejnil nahrávku z předloňského srpna, na které šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem probíral podobu unijních protiruských sankcí. Szijjártó pak označil za „obrovský skandál“, že ho odposlouchávaly cizí zpravodajské služby.
Podle průzkumů veřejného mínění Fidesz zaostává za opoziční středopravicovou stranou Tisza. V jejím čele stojí Péter Magyar, který sám v minulosti býval součástí mocenského systému vytvořeného po roce 2010 Orbánem.
Maďarský premiér říká, že Fidesz znamená národní jednotu v době nadcházející evropské krize a že jeho strana bude chránit každou maďarskou rodinu. V nedělních volbách Maďaři podle něj nebudou jen volit parlament, ale „rozhodovat o osudu národa“.
Maďarský premiér tvrdí, že výhra opozice by znamenala zavlečení Maďarska do války na Ukrajině a Magyara vykresluje jako loutku v rukou Bruselu a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Orbán svou politikou Maďarsko v uplynulých letech proměnil v příklad „iliberální demokracie“ a stal se vzorem mnoha pravicově populistických politikům. Dlouhodobě vede spory s Evropskou komisí, která Maďarsko kritizuje kvůli porušování základních hodnot EU.
