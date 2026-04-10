10. 4.
„Změna je nebezpečná, chtějí moc za každou cenu,“ straší Orbán těsně před volbami Maďary

Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek obvinil své politické oponenty, že je nezastaví nic, aby se zmocnili moci. Jsou podle něho ochotni spolupracovat i se zahraničními zpravodajskými službami. Orbán to řekl ve videu na facebooku, které zveřejnil dva dny před parlamentními volbami. V nich se rozhodne o tom, zda po 16 letech skončí vláda jeho národněkonzervativní strany Fidesz.

Maďarský premiér Viktor Orbán mimo jiné tvrdí, že výhra opozice ve volbách by znamenala zavlečení Maďarska do války na Ukrajině.
Maďarský premiér Viktor Orbán mimo jiné tvrdí, že výhra opozice ve volbách by znamenala zavlečení Maďarska do války na Ukrajině.Foto: REUTERS
„Už před sčítáním hlasů organizují protesty a nepokoje,“ tvrdil Orbán. Jde podle něj o organizovaný pokus podkopat rozhodnutí maďarských voličů s pomocí chaosu, nátlaku a mezinárodních očerňujících kampaní. Na veřejnost se obrátil s varováním, že „změna je nebezpečná“, a s ujištěním, že „Fidesz je bezpečná volba“.

Tým investigativních východoevropských novinářů minulý týden zveřejnil nahrávku z předloňského srpna, na které šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem probíral podobu unijních protiruských sankcí. Szijjártó pak označil za „obrovský skandál“, že ho odposlouchávaly cizí zpravodajské služby.

Podle průzkumů veřejného mínění Fidesz zaostává za opoziční středopravicovou stranou Tisza. V jejím čele stojí Péter Magyar, který sám v minulosti býval součástí mocenského systému vytvořeného po roce 2010 Orbánem.

Maďarský premiér říká, že Fidesz znamená národní jednotu v době nadcházející evropské krize a že jeho strana bude chránit každou maďarskou rodinu. V nedělních volbách Maďaři podle něj nebudou jen volit parlament, ale „rozhodovat o osudu národa“.

Maďarský premiér tvrdí, že výhra opozice by znamenala zavlečení Maďarska do války na Ukrajině a Magyara vykresluje jako loutku v rukou Bruselu a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Orbán svou politikou Maďarsko v uplynulých letech proměnil v příklad „iliberální demokracie“ a stal se vzorem mnoha pravicově populistických politikům. Dlouhodobě vede spory s Evropskou komisí, která Maďarsko kritizuje kvůli porušování základních hodnot EU.

Sochař Olbram Zoubek se svými sochami na Ovocném trhu v Praze v dubnu 2006.
Sochař Olbram Zoubek se svými sochami na Ovocném trhu v Praze v dubnu 2006.
Sochař Olbram Zoubek se svými sochami na Ovocném trhu v Praze v dubnu 2006.

V zámeckém sklepení v Litomyšli se otevře upravená expozice soch Olbrama Zoubka

Obecně prospěšná společnost Smetanova Litomyšl upravuje stálou expozici soch Olbrama Zoubka ve sklepení zámku v Litomyšli na Svitavsku. Otevře se 22. dubna k výročí 100 let od umělcova narození. Původní rozmístění děl se příliš nezmění ale přibyde část věnovaná tvorbě, životu a společenskému angažmá umělce spojeného s tímto městem, uvedl scénograf Smetanovy Litomyšle David Bazika.

Podle analýzy údajů z aplikací pro sledování lodí, kterou ve čtvrtek zveřejnila agentura Reuters, Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo šest nákladních lodí, z toho jeden ropný tanker. Úroveň provozu v klíčové úžině tedy zůstává na podobné úrovni jako před středečním uzavřením příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně.
Podle analýzy údajů z aplikací pro sledování lodí, kterou ve čtvrtek zveřejnila agentura Reuters, Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo šest nákladních lodí, z toho jeden ropný tanker. Úroveň provozu v klíčové úžině tedy zůstává na podobné úrovni jako před středečním uzavřením příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně.
Podle analýzy údajů z aplikací pro sledování lodí, kterou ve čtvrtek zveřejnila agentura Reuters, Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo šest nákladních lodí, z toho jeden ropný tanker. Úroveň provozu v klíčové úžině tedy zůstává na podobné úrovni jako před středečním uzavřením příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně.

ŽIVĚ „To jsme si nedohodli!“ Trumpa zaskočil plán Íránu vybírat mýto za plavbu Hormuzským průlivem

Pokud Írán účtuje poplatky tankerům proplouvajícím Hormuzským průlivem, měl by s tím přestat, uvedl v noci na pátek prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Výzvu zveřejnil poté, co v noci jednal o znovuotevření klíčové ropné trasy s britským premiérem Keirem Starmerem. Proíránské hnutí Hizballáh mezitím vyslalo na Izrael několik raket, Izraelci odpověděli bombardováním jižního Libanonu.

Russian President Putin attends the Congress of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs in Moscow
Russian President Putin attends the Congress of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs in Moscow
Russian President Putin attends the Congress of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs in Moscow

ŽIVĚ Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den, uvedla agentura TASS. Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům.

Podle webu Letiště Václava Havla Praha v pátek kvůli stávce palubního personálu Lufthansy nepřiletí čtyři letadla těchto aerolinek na lince z Frankfurtu a čtyři na lince z Mnichova.
Podle webu Letiště Václava Havla Praha v pátek kvůli stávce palubního personálu Lufthansy nepřiletí čtyři letadla těchto aerolinek na lince z Frankfurtu a čtyři na lince z Mnichova.
Podle webu Letiště Václava Havla Praha v pátek kvůli stávce palubního personálu Lufthansy nepřiletí čtyři letadla těchto aerolinek na lince z Frankfurtu a čtyři na lince z Mnichova.

Letouny Lufthansy uzemnila stávka palubního personálu, ruší se i spoje s Prahou

Provoz německé letecké společnosti Lufthansa a její divize CityLine ochromila v pátek stávka palubního personálu. Začala minutu po půlnoci a trvat bude do 22:00. Lety kvůli tomu zrušila velká mezinárodní letiště ve Frankfurtu nad Mohanem a Mnichově, ale i řada dalších menších letišť po celém Německu. Zrušeno bylo i 16 spojů mezi Prahou na jedné a Frankfurtem a Mnichovem na druhé straně.

