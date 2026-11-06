Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
6. 11. Liběna
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Zlý sen pro lidi s arachnofobií. Celníci na letišti našli v kufrech 3000 tarantulí

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Celníci na letišti v peruánské metropoli Limě zajistili přes tři tisíce tarantulí, které byly převáženy do Německa. V pátek to napsal web The Guardian s odvoláním na peruánské úřady, podle nichž mohli členovci v evropské zemi vynést přibližně 1,5 milionu eur (přes 36,3 milionu korun).

Ilustrační foto.
Pavouci se nacházeli v různých stadiích vývoje, od vajíček a mláďat až po dospělé jedince. Ilustrační snímek.Foto: Shutterstock – torook
Reklama

Pavouci byli podle webu schovaní ve špinavých ponožkách ve třech kufrech, které s sebou vezli dva němečtí a jeden polský občan, uvedla ve čtvrtek peruánská národní služba pro lesy a volně žijící zvířata (SERFOR).

Evropané byli odhaleni poté, co si celníci na mezinárodním letišti Jorgeho Cháveze při rutinní kontrole všimli neobvyklého pohybu uvnitř zavazadel.

Související

„Všimli jsme si, že se v nich něco hýbe. Byli tam malí i velcí (pavouci),“ řekla technička pro kontrolu volně žijících zvířat z národní služby Cora Suárezová.

Sklípkani pocházející z několika peruánských regionů se nacházeli v různých stadiích vývoje, od vajíček a mláďat až po dospělé jedince.

Reklama
Reklama

Jedna tarantule se v Evropě může prodávat za zhruba 500 eur (12 100 korun), což znamená, že by tento obchod s volně žijícími zvířaty mohl mít hodnotu až 1,5 milionu eur, přiblížila Suárezová.

Evropany obviněné z pašování tarantulí zadržela policie specializující se na trestné činy proti životnímu prostředí a čeká je trestní řízení, dodala SERFOR.

Nelegální obchod s volně žijícími zvířaty je podle mezinárodní policejní organizace Interpol vysoce výnosná trestná činnost, která po celém světě ročně generuje přibližně 20 miliard dolarů (více než 434,5 miliardy korun). Je také hlavní příčinou úbytku biologické rozmanitosti na planetě.

Mohlo by vás zajímat: Video pádu podhledu s obrazovkami na pražském Letišti Václava Havla

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Ranní Aktuálně

Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.

Výběr šéfredaktora

Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
Až do pondělí budou noční teploty klesat většinou pod nulu, nejvíce tam, kde se uklidní vítr a zůstane jasná obloha.
Až do pondělí budou noční teploty klesat většinou pod nulu, nejvíce tam, kde se uklidní vítr a zůstane jasná obloha.
Až do pondělí budou noční teploty klesat většinou pod nulu, nejvíce tam, kde se uklidní vítr a zůstane jasná obloha.

Předpověď na celý víkend: Mrazivému objetí neutečete. Sobota ale příjemně překvapí

Čechy čeká mrazivý víkend. Až do pondělka budou teploty v nočních hodinách klesat pod bod mrazu, přes den pak bude záležet na tom, kde vykoukne slunce. Konec týdne se ale s největší pravděpodobností obejde bez srážek, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve své předpovědi. Zároveň meteorologové lákají na zasněžené hory, podmínky jsou podle nich vhodné pro turistiku.

Reklama
Italy's PM Giorgia Meloni attends an end-of-year press conference in Rome
Italy's PM Giorgia Meloni attends an end-of-year press conference in Rome
Italy's PM Giorgia Meloni attends an end-of-year press conference in Rome

„Evropu odsoudíme k bezvýznamnosti.“ Meloniová se zostra přidala k Pavlově kritice

Giorgia Meloniová ostře kritizovala nekoordinovaný postup evropských zemí při jednáních o válce na Ukrajině. Šéfka italské vlády požaduje, aby státy EU určily jednoho zástupce, který bude mluvit za celou unii. Současný přístup, kdy se jednotlivé iniciativy a vyjednávací formáty překrývají, podle ní podkopává evropskou důvěryhodnost. Podobně se vyjádřil také český prezident Petr Pavel.

Reklama
Reklama
Reklama