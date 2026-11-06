Zlý sen pro lidi s arachnofobií. Celníci na letišti našli v kufrech 3000 tarantulí

Celníci na letišti v peruánské metropoli Limě zajistili přes tři tisíce tarantulí, které byly převáženy do Německa. V pátek to napsal web The Guardian s odvoláním na peruánské úřady, podle nichž mohli členovci v evropské zemi vynést přibližně 1,5 milionu eur (přes 36,3 milionu korun).
Pavouci byli podle webu schovaní ve špinavých ponožkách ve třech kufrech, které s sebou vezli dva němečtí a jeden polský občan, uvedla ve čtvrtek peruánská národní služba pro lesy a volně žijící zvířata (SERFOR).
Evropané byli odhaleni poté, co si celníci na mezinárodním letišti Jorgeho Cháveze při rutinní kontrole všimli neobvyklého pohybu uvnitř zavazadel.
„Všimli jsme si, že se v nich něco hýbe. Byli tam malí i velcí (pavouci),“ řekla technička pro kontrolu volně žijících zvířat z národní služby Cora Suárezová.
Sklípkani pocházející z několika peruánských regionů se nacházeli v různých stadiích vývoje, od vajíček a mláďat až po dospělé jedince.
Jedna tarantule se v Evropě může prodávat za zhruba 500 eur (12 100 korun), což znamená, že by tento obchod s volně žijícími zvířaty mohl mít hodnotu až 1,5 milionu eur, přiblížila Suárezová.
Evropany obviněné z pašování tarantulí zadržela policie specializující se na trestné činy proti životnímu prostředí a čeká je trestní řízení, dodala SERFOR.
Nelegální obchod s volně žijícími zvířaty je podle mezinárodní policejní organizace Interpol vysoce výnosná trestná činnost, která po celém světě ročně generuje přibližně 20 miliard dolarů (více než 434,5 miliardy korun). Je také hlavní příčinou úbytku biologické rozmanitosti na planetě.
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