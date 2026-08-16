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Zahraničí

Zloději ukradli z muzea na Sicílii čtyři díla malíře Antonella da Messina

ČTK

Zloději o sobotním italském svátku Ferragosto odcizili z regionálního muzea v sicilském městě Messina čtyři díla připisovaná sicilskému renesančnímu malíři Antonellovi da Messina. V neděli o tom informovala italská agentura LaPress.

Zlodějové vzali tři z pěti panelů polyptychu San Gregorio (na snímku).
Zlodějové vzali tři z pěti panelů polyptychu San Gregorio (na snímku).Foto: REUTERS – Museo Regionale Accascina Messin
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Zloději v sobotu pozdě večer obešli poplašné a bezpečnostní systémy v regionálním muzeu MuMe a odnesli si tři z pěti dochovaných panelů z hromadného díla (polyptychu) San Gregorio z roku 1473. Z pancéřové vitríny ukradli také oboustranný panel zobrazující Pannu Marii a mrtvého Krista v maltské obci Pietà.

„Jsme zdrceni tím, co se stalo. Šlo o dvě z nejdůležitějších a nejznámějších děl Antonella da Messina. Je to obrovská ztráta pro muzeum, město, komunitu i svět umění,“ popsala agentuře ANSA ředitelka instituce Marisa Mercurioová.

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Muzeum bylo v neděli uzavřeno, aby vyšetřovatelé mohli sbírat důkazy. Představitelé muzea ani policisté zatím neposkytli žádný komentář, sdělila agentura AP.

„Díla jsou na první pohled rozpoznatelná, což znemožňuje jakékoli pokusy o jejich prodej prostřednictvím seriózních kanálů. Ukrást Antonellovo dílo může být mnohem snazší než ho prodat. Pokud jde o obyčejné zloděje, brzy na to přijdou – a to na vlastní kůži,“ řekla analytička Lynda Albertsonová, která se specializuje na zkoumání trestné činnosti v oblasti umění. „Taková slavná umělecká díla často putují od jednoho zločince k druhému a slouží jako záruka pro další nelegální činnosti,“ dodala.

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Italská vláda v březnu zakoupila od newyorské aukční síně Sotheby's náboženský obraz s názvem Ecce Homo od Antonella da Messina za 14,9 milionu dolarů (311,8 milionu korun), čímž zvýšila povědomí o tomto malíři rané renesance žijícím v 15. století.

Sobotní loupež se stala jen den po oznámení policie ze severoitalské Parmy, že se jí podařilo zajistit tři ukradená umělecká díla od Paula Cézanna, Augusta Renoira a Henriho Matisse, přibližně za deset milionů eur (přes 242 milionů korun). V souvislosti s loupeží, která se stala 22. a 23. března v nadaci Magnani Rocca v provincii Parma, bylo zadrženo pět lidí.

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