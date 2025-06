Poplach kvůli raketám? Jdeme krást! Zloději obírají lidi ve krytech

Izraelská policie v posledních dnech zaznamenala několik případů krádeží či pokusů o ně, jež se odehrály poté, co sirény ohlásily poplach. Izrael od minulého pátku útočí na Írán, poplachy v izraelských městech jsou signálem pro obyvatele, aby se před odvetnou raketovou střelbou uchýlili do krytů.

Prakticky každý Izraelec ví, co má dělat, když se židovskou zemí rozezní zvuk sirény - je to povel k tomu, aby okamžitě zamířil do krytu. Pochopitelně málokdo v tu chvíli myslí na to, že by měl zabezpečit svůj majetek. A právě toho teď zneužívají zloději.

List The Jerusalem Post s odkazem na informace policie popsal příběh ženy ze severu země. Když se po konci poplachu, vyhlášeného v souvislosti se salvou raket vyslaných z území Íránu, vracela domů, načapala ve svém obydlí zloděje. Ten na nic nečekal a začal prchat. Šestnáctiletý mladík z Jeruzaléma jí stihl ukrást tašky s hotovostí, platebními kartami, šperky a dalšími cennostmi. Policie ho později zadržela.

Také na severu země se dva zloději snažili okrást ženu přímo ve veřejném krytu. Šestnáctiletý hoch ze Západního břehu a devatenáctiletý mladík z Aškelonu jí ukradli peníze. Také je policie dopadla.

List vylíčil rovněž příběh, který se odehrál v úterý večer. Dva nezletilci vnikli do oblasti, kam předtím dopadla raketa. Nedaleko se nachází autobusové depo, kam oba zamířili. Policie je zadržela ve chvíli, kdy v rukou třímali velké kanystry na benzin, do kterých přečerpávali palivo z jednoho z autobusů.