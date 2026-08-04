„Zlevnili benzin, opravili asfalt.“ Putinovi připravili dokonalou Potěmkinovu vesnici

Prudký pokles cen benzinu, mizící fronty u čerpacích stanic a zrušení omezení prodeje paliv. V době, kdy se Rusko potýká s rozsáhlou palivovou krizí, jde o téměř nepředstavitelný scénář. Ve městě Irkutsk na Sibiři se však koncem července stal skutečností. Náhlá změna měla jediný háček – platila pouze po dobu návštěvy prezidenta Vladimira Putina.
Ruský prezident navštívil město ležící přibližně 200 kilometrů od hranic s Mongolskem v rámci své první cesty do regionu po více než osmi měsících.
V Irkutsku zavítal do místního leteckého závodu a prohlédl si také dopravní letoun MS-21, jehož sériová výroba by měla být po několika odkladech zahájena příští rok.
Zatímco většina Ruska se potýká s nedostatkem pohonných hmot a jejich zdražováním, na čerpacích stanicích v Irkutsku došlo k náhlému obratu.
Telegramový kanál Čestnost - a tečka upozornil, že během Putinovy návštěvy se ve městě odehrál doslova „ekonomický zázrak“. Na některých čerpacích stanicích totiž náhle zlevnil 95oktanový benzin na 68,80 rublu za litr, tedy přibližně 18 korun.
Přestože místní úřady následně tvrdily, že se trh stabilizoval díky mimořádným dodávkám pohonných hmot, obyvatelé města reagovali na sociálních sítích spíš pobaveně. Upozorňovali totiž, že ceny uvedené na totemech čerpacích stanic neodpovídaly tomu, kolik skutečně za palivo zaplatili u pokladny.
„No to mě podrž. Co se to u nás ve městě stalo za zázrak? Opravili asfalt, zlevnili benzin... Kdopak to k nám asi přijel?“ glosovala situaci jedna z místních obyvatelek ve videu zveřejněném na sociálních sítích.
Na situaci si pak postěžoval proruský válečný bloger Oleg Carjov. „Lež je náš největší problém. Takové přikrášlování reality by se mělo nemilosrdně trestat,“ uvedl s tím, že pokud se informace o umělém zlevnění benzinu potvrdí, jde podle něj o velmi špatnou zprávu.
Potěmkinova vesnice
OSINT analytik a bloger ChrisO_wiki postup ruských úřadů označil za učebnicový příklad takzvané Potěmkinovy vesnice – s tím rozdílem, že místo čerstvě natřených fasád se dnes „zkrášlují“ informační tabule na čerpacích stanicích podél silnic, kterými projíždí prezidentská kolona.
Pojem Potěmkinova vesnice se váže na legendu z roku 1787. Podle ní měl kníže Grigorij Potěmkin nechat podél trasy carevny Kateřiny II. postavit falešné vesnice, aby před ní vytvořil dojem prosperujícího Krymu.
Historici se dnes sice vesměs shodují, že jde spíše o mýtus, výraz se však dodnes používá pro uměle vytvořenou iluzi prosperity nebo úspěchu, která má zakrýt mnohem horší skutečný stav věcí.
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