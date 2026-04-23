Zlato, orli a lvi: zelená pro „Arch de Trump“ pobuřuje odborníky i veřejnost

Vizualizace návrhu vítězného oblouku, který chce Donald Trump postavit ve Washingtonu. Vizualizace: Harrison Design
V centru Washingtonu se rodí projekt, který už teď rozděluje Ameriku. Monument, který si prezident Donald Trump představuje jako „největší a nejkrásnější vítězný oblouk na světě“, posvětila washingtonská Komise pro výtvarné umění. Přestože se proti němu sešla tisícovka odmítavých reakcí, plán na stavbu 76 metrů vysoké dominanty se pomalu stává realitou.
Washington D. C. už dlouho žije v zajetí památníků, symbolů a historických gest. Teď se ale přidává návrh, který tuto rovnováhu porušuje. Bílý dům představil vizualizaci projektu monumentálního vítězného oblouku se zlatými prvky, který Donald Trump na sociálních sítích popisuje velkými písmeny jednoduše jako „NEJVĚTŠÍ a NEJKRÁSNĚJŠÍ“.
Komise složená převážně z Trumpových spojenců návrh monumentu, vypracovaného architektonickým studiem Harrison Design, v půli dubna předběžně schválila. Navzdory ostrému odporu veřejnosti i organizací na ochranu památek – během veřejného připomínkování dorazilo na tisíc komentářů a všechny byly proti realizaci, napsal deník Washington Post.
Inspirací měl být pařížský Vítězný oblouk (vysoký 50 metrů), ovšem Donald Trump otevřeně prohlašuje, že jeho cílem je tuto evropskou předlohu „výrazně překonat“. Plánovaný monument tak má dosáhnout výšky 76 metrů (tj. 250 stop, což má symbolizovat 250 let od podpisu Deklarace nezávislosti USA). Převýšil by tak všechny ostatní washingtonské monumenty včetně Kapitolu či Lincolnova památníku, kromě více než 169 metrů vysokého obelisku Washingtonova monumentu.
Dominantou Trumpova vítězného oblouku má být zlatá socha nazvaná „Panna Marie Svoboda“, s pochodní a korunou. Celý návrh je prošpikován náboženskou symbolikou, oblouk má nést obří zlatý nápis „Jeden národ pod Bohem“ (One nation under God). To je fráze z přísahy věrnosti USA vyjadřující myšlenku, že země je sjednocena pod vyšší mocí, což má zdůrazňovat její židovsko-křesťanské dědictví a duchovní hodnoty. Tato věta byla ovšem do přísahy přidána až roku 1954 za prezidenta Dwighta D. Eisenhowera.