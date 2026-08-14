„Zkusí to znovu.“ Zabiják z Kremlu měl na mušce ukrajinského rapera, poprava nevyšla

Polské bezpečnostní složky překazily plánovanou vraždu člověka s americkým a ukrajinským občanstvím. Podle polského premiéra Donalda Tuska ruský občan naverbovaný ruskými zpravodajskými službami byl zadržen minulý pátek a útok se podařilo překazit „na poslední chvíli“. Podle polských médií pak měl být obětí ukrajinský umělec, který žije v Bratislavě.
Tusk ve čtvrtek oznámil, že polské služby zadržely muže, jehož úkolem bylo provést popravu občana USA a Ukrajiny. Dodal, že člověk, který měl být cílem útoku, byl „nepohodlný Putinovu režimu“.
Podle polské televize TVN24 měl být terčem ukrajinský raper Albert Vasiljev, známý pod přezdívkou Kyivstoner, který střídavě žije v Bratislavě. Zadržený muž měl podle zdrojů televize vyšetřovatelům popsat svou spolupráci s ruskou rozvědkou, uvedla TVN24 v pátek.
Podle těchto informací měl zadržený zpočátku rapera pouze sledovat. Teprve později měl dostat nabídku, aby se podílel na jeho vraždě.
Nebylo to naposledy
Podle polského premiéra jde o vůbec první známý případ, kdy se někdo na ruský příkaz pokusil zaútočit na amerického občana na území jiné členské země NATO. Operace, která útoku zabránila, probíhala ve spolupráci se Spojenými státy.
„Musíme počítat s tím, že Putinův režim se bude pokoušet likvidovat lidi, kteří mu z různých důvodů překážejí, na různých místech po celém světě. Proto budou naše kroky v této věci mimořádně intenzivní, abychom zabránili jakýmkoli dalším pokusům proti občanům Polska nebo jiných zemí na našem území,“ řekl Tusk. Identitu zamýšlené oběti ale neprozradil.
Premiér také uvedl, že o případu delší dobu hovořil s ministrem koordinujícím činnost zvláštních služeb Tomaszem Siemoniakem.
„Pravděpodobně budeme takovému tlaku čelit i v budoucnu, takže budeme muset tvrdě pracovat na tom, abychom podobným scénářům zabránili,“ uvedl. Dodal, že se „této popravě, tomuto útoku podařilo zabránit na poslední chvíli“.
Zabiják z Donbasu a populární raper
Policie později oznámila, že obvinění z přípravy vraždy a přijetí objednávky k vraždě za majetkovou či osobní odměnu čelí 29letý muž. Soud ho poslal na tři měsíce do vazby.
Podle informací polských médií měl obviněný dvojí občanství. Používal ukrajinský pas, měl kořeny v Donbasu a podle TVN24 „čistě ruské kořeny“. Televize také uvádí, že ho před zadržením lokalizovala Agentura pro vnitřní bezpečnost (ABW) ve spolupráci se službami spojeneckých zemí NATO včetně americké CIA.
Podle zdrojů televize TVN24 se 29letý muž po zadržení rozhodl spolupracovat s vyšetřovateli a popsal jim, co po něm požadovala ruská rozvědka. Zpočátku měl souhlasit pouze se sledováním rapera. Později měl dostat nabídku, aby se podílel na vraždě Alberta Vasiljeva, známého jako Kyivstoner.
Vasiljev se narodil v roce 1991 v Kyjevě. V 19 letech odjel do USA, kde žila jeho matka. Proslavil se videi na sociálních sítích a později působil jako raper, herec a bloger. Připojil se také k ukrajinské rapové skupině Mushrooms, která byla populární i v Rusku.
Po ruské invazi v roce 2022 odešel z Ukrajiny do USA. V roce 2025 uvedl, že jednoznačně podporuje ukrajinský národ ve válce. Podle BBC od roku 2024 veřejně deklaruje, že žije s rodinou na Slovensku.
Proč zabíjet rapera?
Důvodem, proč mohl být Kyivstoner pro ruské služby zajímavým cílem, může být jeho spojení s Ukrajinou a především jeho jméno v ruském vyšetřování.
Ruská tajná služba FSB ho totiž v červenci obvinila z účasti na přípravě útoku na jeden ze strategických podniků ruského vojensko-průmyslového komplexu v Moskevské oblasti.
Podle FSB její pracovníci útok překazili. Do jednoho z moskevských skladů se podle ruské verze mělo dostat 35 bojových dronů ukrytých v zásilce španělských keramických dlaždic. Operaci údajně zorganizovala ukrajinská SBU za účasti tajných služeb evropských zemí a náklad měl putovat i přes Bratislavu.
FSB Kyivstonera obvinila z účasti na organizaci teroristického útoku a z řízení spolupracovníků pod záštitou SBU. Ruská služba ho zároveň obvinila z distribuce kokainu a uvedla, že žije v zemích Evropské unie, konkrétně ve Španělsku a na Slovensku. Raper všechna obvinění odmítl.
Moskva se k nynějšímu případu v Polsku podle dostupných informací zatím nevyjádřila. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov už dříve upozorňoval na tendenci „ze všeho, vždy a všude obviňovat Rusko a všechno svádět na Rusko“, připomíná například ruská agentura TASS.
Nicméně podle dřívějších informací serveru RMF24 měl být zamýšlenou obětí nejmenovaný podnikatel ze zbrojního průmyslu, který dodává zbraně Ukrajině.
Nebylo to poprvé
Případ přitom není první, kdy se v Polsku objevilo podezření, že Rusko využívá k likvidaci svých odpůrců nebo lidí nepohodlných Kremlu prostředníky.
Jen několik týdnů před zadržením údajného ruského zabijáka otřásla Polskem vražda ruského disidenta a umělce Roberta Kuzovkova, známého pod jménem Semjon Skrepeckij.
Skrepeckij byl známý satirickými kresbami, v nichž zesměšňoval Vladimira Putina, čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, ale i čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Z Ruska odešel v roce 2021 kvůli obavám z politického pronásledování.
Polský premiér tehdy prohlásil, že všechno nasvědčuje tomu, že šlo o politickou vraždu. Zda za vraždou skutečně stály ruské tajné služby, však polské úřady dosud nepotvrdily.
Mohlo by vás zajímat: Putin vyslal Západu zlověstné varování. Rusové už vybrali 379 cílů
Jeden z nejhorších požárů v dějinách Chorvatska. Z rychlé evakuace se vzpamatovávají i Češi
Oblíbený chorvatský Omiš se během noci proměnil v město v sevření plamenů. Silný vítr hnal požár k domům, stovky lidí musely pryč a nejméně 40 lidí utrpělo zranění, jeden člověk zemřel. Evakuováno bylo na 300 Čechů. Na místě pomáhají také čeští policisté, kteří v Chorvatsku hlídkují s místními kolegy.
Jste loajální k Trumpovi? USA poslaly spojencům v NATO dotazník
Spojené státy chtějí vědět, zda jsou členské státy NATO loajální k politice prezidenta Donalda Trumpa před tím, než učiní rozhodnutí o snížení počtu amerických vojáků v Evropě. Washington spojencům nedávno zaslal dotazník o podpoře šéfa Bílého domu.
Další evropské zlato z bazénu. Knedla si v Paříži doplaval pro životní výsledek
Plavec Miroslav Knedla se stal v Paříži mistrem Evropy v závodě na 50 metrů znak a slaví životní úspěch. Časem 24,11 vylepšil o osm setin svůj český rekord z rozplaveb a napodobil Barboru Seemanovou, která ve čtvrtek ovládla kraulařskou dvoustovku.
Bejlek smetla Plíškovou a čeká ji Krejčíková, uspěla i Bartůňková
Tenistka Sára Bejlek smetla v Cincinnati bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou a po výhře 6:0, 6:2 postoupila do druhého kola. V něm narazí na další krajanku Barboru Krejčíkovou. Nikola Bartůňková zdoalal 4:6, 6:4 a 6:3 Alinu Čarajevovou z Arménie. Na výhru potřebovala sedm mečbolů.
Zásoby krve se dostávají na kritickou úroveň. Přijďte darovat, vyzývá ministerstvo
Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce krve, aby v těchto dnech přišli k odběru. Zásoby krve v českých nemocnicích se v letních měsících výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň, sdělilo v pátek večer ministerstvo.