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Zahraničí

„Zkorumpovaní zbabělci.“ Trump zaútočil na novináře z New York Times kvůli zpravodajství o Íránu

ČTK

Americký prezident Donald Trump v noci na pondělí SELČ označil za vlastizrádné zpravodajství deníku The New York Times (NYT) o válce Spojených států s Íránem.

Trump
Donald Trump deník žaloval už několikrát. Například v roce 2021 list soudně napadl kvůli článku o své finanční historii. Žaloba byla zamítnuta a Trump musel listu uhradit právní poplatky.Foto: ČTK – Manuel Balce Ceneta
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V příspěvku na sociální síti Truth Social novináře NYT označil za zločince a uvedl, že své výhrady připojí k žalobě o 15 miliard dolarů (316,8 miliardy Kč) za pomluvu, kterou proti přednímu americkému listu vznesl už loni.

Trump v předchozím příspěvku kritizoval deník za nedělní analýzu s titulkem „Co se změnilo po necelých čtyřech měsících války? Podle analytiků ne mnoho.“ Prezident uvedl, že novináři NYT jsou zkorumpovaní a neetičtí zbabělci.

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„Vážně? Jejich armáda skončila, jejich námořnictvo je zničeno, jejich letectvo je zničeno, jejich odpalovací rampy, rakety, drony a továrny pro jejich výrobu jsou téměř zničeny,“ napsal republikánský šéf Bílého domu, který podobná tvrzení o Íránu opakuje.

NYT memorandum o porozumění z minulého týdne, které otevírá cestu ke konečné mírové dohodě mezi Teheránem a Washingtonem, v analýze označil za poněkud vágní. Memorandum ani válka neukončily to, co američtí představitelé vnímají jako hlavní íránskou hrozbu, a to jaderný program země, napsal list. Totéž platí pro balistické rakety.

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„Není to dokument, se kterým Spojené státy souhlasily, protože by válka ukázala novou nadřazenost americké armády. Myslím, že se jedná o dokument, který je výsledkem skutečnosti, že Spojené státy si ukrojily větší sousto, než dokážou spolknout, a nechtějí situaci eskalovat,“ řekla NYT profesorka z Massachusettského technického institutu (MIT) Caitlin Talmadgeová, která se specializuje na Perský záliv.

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To je chvályhodný cíl, ale otázkou zůstává, čeho USA dosáhly, zejména v porovnání s původní jadernou dohodou s Íránem, od které Trump odstoupil ve svém předchozím funkčním období, dodala Talmadgeová.

Jádrem memoranda je podle NYT závazek Íránu upustit od nepřátelských akcí vůči USA a jejich spojencům v regionu výměnou za rozsáhlé, byť postupné, ekonomické výhody.

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Írán a Spojené státy se dohodly na plánu směřujícím k dosažení konečné dohody do 60 dní, sdělili v pondělí mediátoři Katar a Pákistán po prvním kole rozhovorů ve švýcarském Bürgenstocku. Íránská státní televize v sobotu uvedla, že téma íránského jaderného programu na pořadu tohoto kola jednání nebylo.

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Trump v loňské žalobě na NYT tvrdí, že deník publikoval dva články, jejichž cílem bylo podkopat Trumpovu pověst úspěšného podnikatele a hvězdy televizní show The Apprentice.

Republikán před tím deník žaloval už několikrát. V roce 2021 list soudně napadl kvůli článku o své finanční historii. Žaloba byla zamítnuta a Trump musel listu uhradit právní poplatky. Trumpova prezidentská kampaň v roce 2020 zažalovala list za pomluvu kvůli komentáři, který publikoval. Soud zamítl i tuto žalobu.

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