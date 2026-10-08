Zklamání a stud. Ukrajinci vystavili Zelenskému nepříjemné vysvědčení

Podpora Volodymyra Zelenského mezi Ukrajinci dál slábne. Podle nejnovějšího průzkumu institutu KIIS si více než polovina Ukrajinců nepřeje, aby současný prezident po válce znovu kandidoval. Prezident čelí rostoucí kritice kvůli korupčním kauzám ve svém okolí i nepopulárním personálním změnám ve vládě.
Zhruba 53 procent Ukrajinců si myslí, že by prezident Volodymyr Zelenskyj neměl usilovat o druhý mandát. Vyplývá to z průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu (KIIS), zveřejněného 5. října. Naopak 42 procent by současnou hlavu státu chtělo vidět i v příštích prezidentských volbách, zatímco dalších pět procent nemá jasno.
Podpora Zelenského další kandidatury v posledních letech postupně slábne. Zatímco v prosinci 2023 si 59 procent dotázaných přálo, aby současný prezident znovu kandidoval, v prosinci 2025 už tento názor zastávalo pouze 45 procent respondentů.
Výsledky šetření přicházejí v době, kdy prezident čelí kritice kvůli korupčním skandálům, do nichž jsou zapojeni lidé z jeho blízkého okolí, ale také kvůli některým nečekaným personálním změnám, včetně odvolání populárního ministra obrany Mychajla Fedorova.
Zelenskyj je stále ve hře
Deník Kyiv Independent poznamenal, že navzdory poklesu podpory Zelenskyj podle nedávných průzkumů stále patří k favoritům případných voleb. Vedle něj se nejčastěji skloňuje právě jméno bývalého ministra obrany Fedorova či Valerije Zalužného, bývalého šéfa ukrajinské armády a současného velvyslance ve Velké Británii.
Sám Zelenskyj loni na podzim prohlásil, že po skončení války s Ruskem o znovuzvolení usilovat nebude. „Pokud válku s Rusy ukončíme, jsem připraven neusilovat o druhý mandát, protože mým cílem nejsou volby,“ řekl tehdy serveru Axios.
Podle Fedorova však letos v létě zvažoval Zelenskyj uspořádat volby ještě před koncem války. Bývalý ministr uvedl, že mu tento návrh sám předložil. Prezident byl podle něj zpočátku této myšlence nakloněn, později od ní ale ustoupil kvůli obavám, že by proti němu kandidoval populární Zalužnyj.
Následně Zelenskyj možnost voleb během války znovu odmítl. Poukazoval především na bezpečnostní a logistické problémy spojené s hlasováním vojáků, milionů Ukrajinců v zahraničí a obyvatel okupovaných území. Ukrajinská ústava navíc za stanného práva konání voleb neumožňuje.
Podle průzkumu KIIS si jejich uspořádání před koncem bojů navíc nepřeje ani většina Ukrajinců. Pro volby se vyslovilo 24 procent dotázaných, zatímco 71 procent je odmítlo.
„Výrazná poptávka po obměně politických elit“
Slábnoucí podpora Zelenského zapadá do širšího obrazu rostoucí nespokojenosti. Podle KIIS si 45 procent Ukrajinců myslí, že se země ubírá špatným směrem, zatímco 40 procent zastává opačný názor.
Ještě výraznější posun je patrný v hodnocení Zelenského vlády. Na otázku, co při pomyšlení na vládu cítí, odpovědělo 44 procent dotázaných, že především zklamání. Dalších 33 procent uvedlo stud. Oba podíly oproti poslednímu průzkumu z prosince 2025 vzrostly.
„V ukrajinské společnosti existuje výrazná poptávka po obměně politických elit a v posledních letech se ještě prohloubila,“ uvedl výkonný ředitel KIIS Anton Hrušeckyj.
Průzkum se uskutečnil od 12. do 21. září mezi 1002 Ukrajinci staršími 18 let žijícími na územích kontrolovaných ukrajinskou vládou. Do vzorku nebyli zahrnuti obyvatelé území, která Kyjev nekontroluje, ani Ukrajinci, kteří po začátku ruské invaze odešli ze země.
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