Zkáza na letišti Chánská. Rusové přišli o elitní letouny, které jen tak nenahradí

Dvě elitní stíhačky Su-35 zničené, dva cvičné stroje v troskách a velké zásoby paliva v plamenech. Ukrajinská SBU a armáda 3. srpna zasáhly leteckou základnu Chánská celých 300 kilometrů od hranic. Ve stejný moment navíc úder ochromil radary na Krymu. Pro Moskvu jde o citlivý zásah, protože výroba pokročilých strojů je kvůli sankcím pomalá a nestačí pokrývat bojové ztráty ani opotřebení.
Ztráta stíhaček Su-35 představuje pro Moskvu citelný zásah. Jde o drahé a technologicky pokročilé víceúčelové stíhací letouny čtvrté generace. Rusko je používá k boji proti vzdušným cílům i k útokům na pozemní objekty.
V operační službě jich Rusové mají přibližně 120 až 130 kusů. O deset strojů už prokazatelně přišli, generální štáb Ukrajiny mluví dokonce o 15 až 20 zasažených či zničených strojích.
Kromě přímých sestřelů a útoků na základny navíc trápí ruské Su-35 i masivní mechanické opotřebení. Z důvodu extrémního nasazení přicházejí letadla a motory o životnost podstatně rychleji, než činí míra přímých bojových ztrát.
Výroba Su-35 je přitom je pomalá a kvůli mezinárodním sankcím na komponenty i komplikovaná. Rusové jich vyrábí 15 až 20 kusů ročně, většinu z nich však pro export – musí totiž plnit dohodnuté smlouvy s Íránem či Alžírskem.
Su-35 dosahuje rychlosti přibližně 2 400 kilometrů za hodinu a jeho bojový dolet činí zhruba 1 600 kilometrů. Dva motory s měnitelným vektorem tahu mu dávají mimořádnou obratnost, která patří mezi jeho nejvýraznější přednosti.
Letoun nese třicetimilimetrový kanón GŠ-30-1 a na dvanácti závěsnících může přepravovat několik tun raket a pum.
Ruské vojenské stíhačky Su-27 a Su-35 zachytily letadlo RAF RC-135 Rivet Joint:
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