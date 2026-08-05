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Zahraničí

Zkáza na letišti Chánská. Rusové přišli o elitní letouny, které jen tak nenahradí

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek

Dvě elitní stíhačky Su-35 zničené, dva cvičné stroje v troskách a velké zásoby paliva v plamenech. Ukrajinská SBU a armáda 3. srpna zasáhly leteckou základnu Chánská celých 300 kilometrů od hranic. Ve stejný moment navíc úder ochromil radary na Krymu. Pro Moskvu jde o citlivý zásah, protože výroba pokročilých strojů je kvůli sankcím pomalá a nestačí pokrývat bojové ztráty ani opotřebení.

Stíhačka Su-35
Stíhačka Su-35Foto: Wikimedia Commons – Anna Zvereva
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Ztráta stíhaček Su-35 představuje pro Moskvu citelný zásah. Jde o drahé a technologicky pokročilé víceúčelové stíhací letouny čtvrté generace. Rusko je používá k boji proti vzdušným cílům i k útokům na pozemní objekty.

V operační službě jich Rusové mají přibližně 120 až 130 kusů. O deset strojů už prokazatelně přišli, generální štáb Ukrajiny mluví dokonce o 15 až 20 zasažených či zničených strojích.

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Kromě přímých sestřelů a útoků na základny navíc trápí ruské Su-35 i masivní mechanické opotřebení. Z důvodu extrémního nasazení přicházejí letadla a motory o životnost podstatně rychleji, než činí míra přímých bojových ztrát.

Výroba Su-35 je přitom je pomalá a kvůli mezinárodním sankcím na komponenty i komplikovaná. Rusové jich vyrábí 15 až 20 kusů ročně, většinu z nich však pro export – musí totiž plnit dohodnuté smlouvy s Íránem či Alžírskem.

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Su-35 dosahuje rychlosti přibližně 2 400 kilometrů za hodinu a jeho bojový dolet činí zhruba 1 600 kilometrů. Dva motory s měnitelným vektorem tahu mu dávají mimořádnou obratnost, která patří mezi jeho nejvýraznější přednosti.

Letoun nese třicetimilimetrový kanón GŠ-30-1 a na dvanácti závěsnících může přepravovat několik tun raket a pum.

Ruské vojenské stíhačky Su-27 a Su-35 zachytily letadlo RAF RC-135 Rivet Joint:

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