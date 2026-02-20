Zjištění odhalují fatální selhání Evropy. Evropské firmy dodávají Rusku nezbytnou věc

Navzdory sankcím do Ruska stále proudí klíčové suroviny z Evropy. Investigace serveru The Kyiv Independent odhalila síť firem, které Moskvě dodávají glycerin na výrobu výbušnin i aditiva pro vojenskou techniku. Stopy vedou k ruské rozvědce GRU i k tajné službě FSB. Evropské úřady přitom tyto obchody často přehlížejí kvůli mezerám v pravidlech, která vývoz glycerinu zatím neomezují.
Ruská armáda potřebuje k postupu na frontě nejen vojáky, ale i obrovské množství průmyslových chemikálií, které udržují její techniku v chodu a plní sklady s municí. Jednou z nejdůležitějších látek je surový glycerin.
Ten se dá totiž snadno proměnit v nitroglycerin, který slouží jako základ pro výrobu střelného prachu a výbušnin do dělostřeleckých granátů i nábojů pro běžné zbraně. Podle investigace serveru The Kyiv Independent hraje v tomto obchodu klíčovou roli ruské petrochemické impérium Delfin Group, které k obcházení kontrol využívá spletitou síť evropských firem a logistických center.
Stopy vedou k ruským agentům v Berlíně
Nejde jen o obyčejný byznys, ale o systém s úzkými vazbami na ruské tajné služby. Investigace odhalila, že německá společnost B.L.W. Handel, která je součástí skupiny Delfin, byla zaregistrována přímo na osobní adrese Olega Jeremenka v Berlíně. Jeremenko je přitom sankcionovaný důstojník ruské vojenské rozvědky GRU.
Důkazů o spolupráci s armádou je přitom mnohem víc. Předseda představenstva skupiny Peter Sorokin byl opakovaně zachycen, jak osobně doručuje „humanitární pomoc“ ruským jednotkám přímo na bojiště. Podle ruských médií a oficiálních zpráv nešlo o jídlo, ale o drony, systémy pro elektronický boj a detektory bezpilotních letounů. Krabice s tímto vybavením byly polepené logy firmy Delfin Group a symboly armádního klubu CSKA.
Glycerin: legální cesta k výbušninám
Největším problémem je takzvaná „slepá skvrna“ v sankcích Evropské unie. Zatímco vývoz některých aditiv do paliv už Brusel omezil, přírodní glycerin - který se vedle výroby výbušnin používá například i v potravinářství - může do Ruska stále proudit prakticky bez omezení.
„Evropský přístup k sankcím systematicky nechává volná místa. Omezení se vztahují jen na konkrétní produkty a firmy, ale zboží s dvojím užitím, které není na seznamu, dál uniká,“ vysvětluje Roman Steblivskyi z ukrajinské Rady pro hospodářskou bezpečnost.
Čísla mluví jasně: mezi lety 2021 a 2023 vzrostl dovoz glycerinu ruskou společností Delfin Distribution o neuvěřitelných 245 procent. Sama firma přitom v minulosti otevřeně inzerovala, že glycerin dodává pro potřeby vojenského průmyslu. Archivované záznamy potvrzují, že společnost Glycerine.ru, která s Delfinem úzce spolupracuje, dodávala suroviny přímo kazaňské státní prachovně. Ta vyrábí zhruba 70 procent veškerého ruského střelného prachu a munice.
Lotyšská spojka a armáda bez oleje
Klíčovým uzlem pro tyto dodávky je lotyšská Riga. Tamní firma Vega Stividors poslala do Ruska od začátku plnohodnotné invaze v roce 2022 desítky milionů kilogramů glycerinu. Většinu těchto zásilek převzaly právě firmy z okolí rodiny Petrovských, která impérium Delfin ovládá. Přestože jsou tito lidé na ukrajinském sankčním seznamu, v Evropě jejich firmy dál nerušeně fungují.
Kromě látek pro výrobu munice Rusko z Evropy stále získává i aditiva do motorových olejů, bez kterých by se jeho těžká technika zastavila.
„Moderní mechanizovanou armádu bez maziv prostě nepostavíte. Bez nich nebudou fungovat tanky, náklaďáky ani dělostřelectvo,“ upozorňuje Kristofer Harrison, šéf neziskové organizace Dekleptocracy. Podle něj Rusko není schopné tato aditiva vyrábět samo v dostatečném množství, ale Západ na varování o těchto dodávkách zatím adekvátně nereagoval.
Zjištění The Kyiv Independent tak ukazuje, že Rusko dokáže velmi obratně využívat soukromé prostředníky a malé dodavatele v Evropě, kteří zatím stojí mimo hlavní pozornost sankčních úřadů. Bez přísnější kontroly základních chemických surovin, jako je glycerin, bude ruská válečná mašinerie i nadále čerpat zdroje přímo z evropského trhu.