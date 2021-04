Viroložka Tachezy: Jsme neopatrní a krátkozrací. Brazilská mutace je velmi nebezpečná

O brazilské mutaci koronaviru určitě víme, že je schopna reinfikovat lidi, kteří prodělali onemocnění původní variantou. Nejen kvůli tomu bychom měli mít velmi striktní kontroly při vstupu lidí ze zahraničí. To, že u nás nic takového není v situaci, ve které Česko bylo, je a ještě nějakou dobu bude, považuji za velmi neopatrné a krátkozraké, uvádí pro Aktuálně.cz viroložka Ruth Tachezy.

Tachezy upozorňuje na to, že i v proočkovaných státech, jakými jsou například Velká Británie nebo Izrael, zavedli striktní požadavek karantény po vstupu do země. "Nakazit se můžete těsně před příletem. A i když máte negativní test v letadle, tak to neznamená, že ho budete mít i následně. Jsou dokumentovány případy, že můžete být pozitivní i po 14 dnech po příletu," zdůrazňuje Tachezy, členka Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES). "Skutečně je ta karanténa velmi zásadní," dodává.

Podle viroložky zatím není prokázané, že by brazilská mutace vyvolávala závažnější průběh onemocnění. Za vysokými počty mladých Brazilců, kteří jsou hospitalizovaní s covidem-19, vidí jiné důvody. "Může to být i důsledkem toho, že třeba starší jedinci se lépe chrání nebo je většina z nich už naočkovaná," uvádí Tachezy.

Brazílie nyní patří mezi státy nejhůře postižené pandemií covidu-19. Podle serveru BBC je v zemi až polovina pacientů s covidem-19 na jednotkách intenzivní péče mladších 40 let. Od začátku pandemie zaznamenali v Brazílii, kde žije zhruba 212 milionů obyvatel, více než 13,7 milionu případů onemocnění a zhruba 365 tisíc úmrtí s covidem-19.

