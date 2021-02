Srbsko jako covidový "zázrak"? Nemocnice jsou plné, lidé věří drbům, říká novinářka

Očkování proti koronaviru probíhá v Srbsku rychlým tempem, chlubí se místní vláda. Inspirovat se byl u ní před nedávnem i český premiér Andrej Babiš. Podle novinářů ale srbské úřady tajily čísla nakažených a počty hospitalizovaných v nemocnicích dosud nezveřejňují vůbec. "Lidé tady spíše věří drbům, než své vládě," uvádí pro Aktuálně.cz srbská novinářka Maja Živanovićová.

Srbští investigativní novináři v loňském roce upozorňovali na nesrovnalosti v oficiálních číslech o nakažených covidem-19. Podle nich byla mnohem vyšší, než ta, která tamní vláda prezentovala.

"Po nějaké době člen krizového vládního štábu nesrovnalosti přiznal, a to především v Bělehradě," přibližuje situaci v Srbsku Maja Živanovićová, šéfka srbské pobočky Rádia Svobodná Evropa. "Řekl, že čísla ještě jednou zkontroluje. Ale potom jsme opět o žádných zjištěních neslyšeli - a zkrátka o ničem ohledně tohoto tématu," dodává Živanovićová.

Srbové už podle ní své vládě nedůvěřují, oficiální čísla nakažených pro ně nejsou směrodatná a orientují se především podle toho, co se povídá mezi lidmi. Tamní vláda ani nezveřejňuje počty hospitalizovaných v nemocnicích. I v tom jsou podle Živanovićové Srbové odkázáni na to, co se dozví od ostatních na ulici.

V posledních dnech podle oficiálních čísel počty nakažených covidem-19 v Srbsku opět stoupají. Každý den v zemi s necelými sedmi miliony obyvatel přibyde kolem tří tisíc pozitivně testovaných. Podle Živanovićové jsou na základě informací mezi obyvateli plné nemocnice a novinářka očekává opětovné zpřísnění opatření proti šíření koronaviru.

V Srbsku, které není členem Evropské unie, očkují vakcínami proti covidu-19 od čtyř výrobců. Vedle vakcín od společností Pfizer/BioNTech a AstraZeneca využívají také ruskou vakcínu Sputnik V i čínskou Sinopharm.

Podívejte se na video z pořadu Život v pandemii v úvodu článku, kde novinářka také popisuje, co se v Srbsku stane, když někoho na ulici upozorní, aby dodržoval protiepidemická opatření.