Co tají Čína? Teorie o úniku viru z laboratoře se vrací, vědec vysvětluje proč

Jako vědci stále nemáme od čínských úřadů dostatek informací o původu viru SARS-CoV-2. Doufali jsme, že po nějaké době se dozvíme více a Čína uvolní další data. A to se neděje. Můžeme se tak třeba ptát, proč některé informace Číňané nedávají ven. Žádná nová data dokazující to, že by virus SARS-CoV-2 uměle vznikl v laboratoři, se ale neobjevila, uvádí pro Aktuálně.cz molekulární genetik Jan Pačes.

4:45 Život v pandemii - molekulární genetik Jan Pačes o opětovných teoriích o umělém původu viru SARS-CoV-2. | Video: Kristýna Pružinová, Jakub Zuzánek