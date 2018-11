Živě: Kyjev jedná o válečném stavu. Kvůli krizi u Krymu může nařídit zákaz vycházení

Co by znamenalo, pokud by ukrajinský parlament v návaznosti na incident u Krymu přijal válečný stav?

Bylo by zakázáno provádět volby, stávky či masové akce, řada dalších omezení je ale opčních, tedy mohou, ale nemusí být přijata, upozornila agentura Interfax-Ukrajina s tím, že příslušný prezidentův dekret ještě nebyl zveřejněn.

Omezení mohou zahrnovat zpřísnění bezpečnostních opatření a zavedení zvláštního režimu na klíčových místech ekonomiky a infrastruktury. Jejich seznam by měla schválit vláda.

Občané mohou být nuceni vykonávat potřebnou práci. Každý práceschopný občan může být například nucen pracovat v obranném zařízení namísto svého běžného zaměstnání

Stát by mohl pro válečné potřeby regulovat telekomunikační, rádiové a tiskárenské podniky a infrastrukturu, jakož i média a kulturní organizace.

Mohl by platit zákaz pokojných demonstrací, pochodů, shromáždění a dalších masových akcí.

I bez ústavního a právního rámce by stát mohl zakázat politickou činnost, kterou by považoval za škodlivou pro bezpečnost státu.

Manažeři v podnicích a organizacích mohou být sesazeni za špatné pracovní výkony a nahrazeni jinými.

Může platit zavedení policejní hodiny (zákazu vycházení), stejně jako zákaz prodeje alkoholu.